"Hiç kimseden korkumuz yok"

Fransa'da Lille formasıyla şampiyonluk kupasını kaldıran 'Bizim çocuklar' Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, dün basının karşısına çıktı. Birçok konu hakkında konuşan milli oyuncular, Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Milli formayı giymenin kulüp başarılarının üzerinde olduğuna vurgu yapıp, sözlerine başlayan Burak, "Yarı final, final oynama hedeflerinin hayal edilmesini sağlayan bizleriz. Elemelerdeki mücadele kazanılan zafer, daha maçlar bitmeden Avrupa Şampiyonası'nı garantileyen maçlar oldu" dedi.

MİLLİ DUYGULAR ARTTI

Golcü futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Biz tek tek baktığımız zaman başarılı oluyoruz. Bazı hedeflerden kaçamayacağız. Benim öncelikli hedefim İtalya maçı. Bu maçını almamız lazım. Ne kadar strese girmeyiz, etkilenmeyiz desek de bilinçaltımızda etkileniriz. Çekinme, korkma olayı fazla gündeme gelmeye başladı. Kimse, kimseden çekinmiyordur. İtalya bizden, biz İtalya'dan çekinmiyoruz. Korkumuz yok, saygımız büyük. Gözümüzde büyütüp küçültmüyoruz. Geçmişte sıkıntılı durumlar yaşadık ama Şenol hocayla takımdaki milli duygular yeniden arttı."

'AVRUPA'YI FETHETMİŞİZ!'

Ay-Yıldızlı ekibin son dönemde vazgeçilmezleri arasında yer alan Yusuf Yazıcı, Türk futbolseverlere umut dolu mesajlar gönderdi. "Avrupa futbolunu domine etmişiz" diyen yıldız futbolcu, "Kampa geldiğimizde hep beraber yemek yiyoruz. Bir arkadaşımız İtalya'dan bir şey anlatıyor. Diğeri İngiltere, Fransa ve İspanya'dan bahsediyor. Sonra dönüp kendime... Avrupa futbolunu fethetmişiz. Hepimiz en üst seviyelerde oynuyoruz" dedi. Yusuf'un öne çıkan diğer sözleri şöyle: "İtalya da kimlerle oynayacağını biliyor, oyuncuların neler başardığını onlar da gerçekten farkında. Sahaya çıktığımızda halkımızın tek yürek olduğunu hissedebiliyoruz. Bizim için her şeyin iyi geçeceğini düşünüyorum. Kampa geç katıldığımız için hocamız dinlendiriyor. Hazırlık maçı sonrası elimizden geleni yapacağız. Halkımız bize güvensin. Onların desteğiyle kazanamayacağımız başarı yok. Yeter ki tek yürek olalım."

"BÜYÜK MAÇLARDA DAHA İYİ OYNUYORUZ"

Türkiye'nin favori takımlara karşı daha iyi futbol oynadığına yönelik soruyu yanıtlayan Burak, "Ben milli maçlarda kolay, zor maç konsantrasyonunun farklı olduğunu düşünmüyorum. Ancak görünen o ki büyük maçları daha iyi oynuyoruz. Hocamız da toplantılarda buna vurgu yaptı. O da bize serzenişte bulundu" sözlerini sarfetti.

'TÜRK GİBİ OYNADIK'

Fransa'da ulaştıkları başarı için de konuşan Burak, şu ifadeleri kullandı: "İki ülke arasındaki sıkıntılı durumu biliyorduk. Sıcak ilişkiler olduğu söylenemez. Oradaki Türkler olarak üzerimize düşen Türk gibi olmak, davranmak, Türk gibi oynamak, başarı yakalamaktı. Fransa gibi sıkıntılı ilişkilerin olduğu yerde Türk bayrağının dalgalandırdık. Mahcup olmadığımız için çok mutluyum."

BEKLENTİNİN FARKINDAYIZ

Milli Takım'ın sağ beki Zeki Çelik, Avrupa Şampiyonası'nın açılışında oynayacağımız İtalya maçıyla konuşmasına başladı. Çok zor bir maça çıkacaklarını söyleyen yıldız futbolcu, "En iyi şekilde o maça hazırlanıp kazanmak için oynayacağız. Bizden beklentileri biliyoruz. Türkiye'ye yeni zaferler yaşatmak istiyoruz. Şenol hoca geldikten sonra birçok kez toplantı yaptı. Milli formayla bizden neler beklendiğini anlattı. Bu duyguyu bize aşıladı. Geleceğim hakkında hiçbir plan yapmadım. Milli takıma ve Avrupa şampiyonasına odaklanmak istiyorum sonrasına bakacağız" diye konuştu. Tecrübeli oyuncu, Fransa'da yaşadıkları şampiyonluk için de şunları söyledi: "Şampiyonluk sevincinde binlerce Türk bayrağı vardı. Ülkemizi böyle temsil ettiysek ne mutlu bize."

BAKAN'DAN ZİYARET

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün Milli Takım'ın Antalya kampını ziyaret etti. Burak, Yusuf ve Zeki ile özel görüşen Kasapoğlu, "Türkiye'yi Fransa'da gururla temsil eden futbolcularımızı tekrar tebrik ederim. Bizim çocukların Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah güzel bir sonuçla ülkemize döneceğiz" dedi.