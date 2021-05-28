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Herkesi göreceğiz

Güneş ”Turnuva öncesi maçlarında tüm oyuncularımızı denemek istiyoruz. Formumuzu yükselteceğiz” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Herkesi göreceğiz

teknik direktörü , turnuva başlangıcına kadar oynanacak maçlarda tüm oyuncuları görmek istediğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Güzel bir maç oldu. Pozisyonlar verdik, pozisyonlar bulduk. Verdiğimiz pozisyonları düzeltmek için çalışmalar yapacağız. EURO 2020'nin ilk düdüğüne kadar tüm eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Ben de bu sırada tüm oyuncuların performansını görmek istiyorum. Bu hazırlık maçları bu konuda bize yardımcı olacak. Umarım bu formumuzu turnuva başlangıcında en üst seviyeye getirebiliriz" dedi. Ay-yıldızlı teknik adam, futbolcularını tebrik etmeyi de unutmadı.

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