Haberler A Milli Futbol Takımı Halil’den siftah

’den siftah

Beraberliği getiren genç , milli forma ile ilk golünü kaydetti. da zaferi getiren isim oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Halil’den siftah

'ın genç futbolcusu galibiyetin önemli isimlerinden oldu. Maça ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki forvet oyuncusu, ay-yıldızlılarımızın beraberli golünü kaydetti. ayrıca milli forma ile gol siftahı da yaptı. Mücadelenin bir başka yıldızı da 'dı. 26 yaşındaki stoper 44. dakikada millilerimizi 2-1 öne geçirdi. ayrıca ayyıldızlı forma ile 35. maçında 4. gol sevincini yaşadı. Halil Dervişoğlu maç sonrası yaptığı açıklamada "Gol attığım için mutluyum. Bu formanın değerini biliyorum. Layık olmak için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA