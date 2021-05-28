Halil’den siftah

Milli Takım'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu galibiyetin önemli isimlerinden oldu. Maça ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki forvet oyuncusu, ay-yıldızlılarımızın beraberli golünü kaydetti. Halil ayrıca milli forma ile gol siftahı da yaptı. Mücadelenin bir başka yıldızı da Kaan Ayhan'dı. 26 yaşındaki stoper 44. dakikada millilerimizi 2-1 öne geçirdi. Kaan ayrıca ayyıldızlı forma ile 35. maçında 4. gol sevincini yaşadı. Halil Dervişoğlu maç sonrası yaptığı açıklamada "Gol attığım için mutluyum. Bu formanın değerini biliyorum. Layık olmak için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.