Haberler A Milli Futbol Takımı Darısı İtalya'ya

Darısı İtalya'ya

Azerbaycan ile karşılaşan ayyıldızlı takım, Makhmudov’un golüyle geriye düşse de Dervişoğlu ve Kaan ile işi bitirdi. 11 Haziran’daki İtalya maçı öncesi moral tazeledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Darısı İtalya'ya

'na hazırlanan A Milli Takımımız, özel maçta kardeş ülke Azerbaycan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılarımız 28. dakikada Makhmudov'un golüyle geriye düşse de 34'te ve 44'te 'ın sayılarıyla öne geçti. İkinci devrede de baskın oyununu sürdüren milliler rölantide götürdüğü maçtan zaferle ayrıldı. Milliler, grupta ilk oynayacağı İtalya maçı öncesi güzel sinyaller verdi.

2. MAÇ GİNE İLE
Ay-Yıldızlı takım, 2. hazırlık maçında 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile karşılaşacak. Öte yandan teknik direktör , ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası elemelerinde son oynadığı Letonya maçına göre 9 değişiklik yaptı. Uğurcan, Ozan, Caner, Yusuf, , , Hakan, Burak ve Kenan'ın yerine Altay, Merih, , , , , Kaan, Cengiz Ünder ve Halil Dervişoğlu ilk 11'de yer aldı.

İKİ BAKAN DA İZLEDİ
'ın, Azerbaycan'ı konuk ettiği maçı Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da takip etti. Bakanlar Kasapoğlu ve Çavuşoğlu, karşılaşmayı TFF Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

'DEVAMINI GETİRECEĞİZ'
TFF Başkanı Nihat Özdemir, hazırlık maçlarına güzel start verdiğimizi söyledi. Özdemir, "Tek millet, iki devlet sloganıyla dost, kardeş Azerbaycan ile ilk hazırlık maçımızı yaptık. İyi bir mücadele oldu; güzel bir maç oldu. Umuyoruz ki aynı başarıları EURO 2020'de de göstereceğiz. Takımımızı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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