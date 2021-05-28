Darısı İtalya'ya

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takımımız, özel maçta kardeş ülke Azerbaycan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılarımız 28. dakikada Makhmudov'un golüyle geriye düşse de 34'te Halil Dervişoğlu ve 44'te Kaan Ayhan'ın sayılarıyla öne geçti. İkinci devrede de baskın oyununu sürdüren milliler rölantide götürdüğü maçtan zaferle ayrıldı. Milliler, grupta ilk oynayacağı İtalya maçı öncesi güzel sinyaller verdi.

2. MAÇ GİNE İLE

Ay-Yıldızlı takım, 2. hazırlık maçında 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile karşılaşacak. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası elemelerinde son oynadığı Letonya maçına göre 9 değişiklik yaptı. Uğurcan, Ozan, Caner, Yusuf, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Burak ve Kenan'ın yerine Altay, Merih, Rıdvan, Halil Akbunar, Orkun Kökçü, Taylan, Kaan, Cengiz Ünder ve Halil Dervişoğlu ilk 11'de yer aldı.

İKİ BAKAN DA İZLEDİ

A Milli Takım'ın, Azerbaycan'ı konuk ettiği maçı Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da takip etti. Bakanlar Kasapoğlu ve Çavuşoğlu, karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

'DEVAMINI GETİRECEĞİZ'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, hazırlık maçlarına güzel start verdiğimizi söyledi. Özdemir, "Tek millet, iki devlet sloganıyla dost, kardeş Azerbaycan ile ilk hazırlık maçımızı yaptık. İyi bir mücadele oldu; güzel bir maç oldu. Umuyoruz ki aynı başarıları EURO 2020'de de göstereceğiz. Takımımızı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.