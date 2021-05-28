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A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarına başladı. Ay-yıldızlılar kampında ilk kez tam kadro çalıştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 20:17
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenman basına açık gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodaki 30 oyuncu da idmanda yer aldı. Milli takım, kampında ilk kez tam kadro çalıştı.

Hafif sakatlıkları geçen ve da takımla antrenmanda yer aldı. 'da ile şampiyonluğa ulaşan ve kampa geç katılan , ve da Antalya kampında ilk antrenmanlarına çıktı.Azerbaycan ile dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan ve da idmanda yer aldı.

Azerbaycan karşılaşmasında oynayan futbolcular yenilenme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ile antrenmana başladı. İstasyon ve top kapma çalışması ile süren idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

İdman öncesinde Şenol Güneş, saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu.

, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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