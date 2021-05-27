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Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | hazırlık maçı

Euro 2020 öncesi hazırlıkları kapsamında 'ımız, Azerbaycan'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve aday kadro futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:36 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:37
Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım hazırlık maçı

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren 'ımız, Antalya kampındaki ilk hazırlık mücadelesinde Azerbaycan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Azerbaycan maçı 27 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: (), (), (Fenerbahçe), ()

Defans: (), , (Sassuolo), (Juventus), (Liverpool), (), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

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