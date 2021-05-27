Türkiye A milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenliyor | CANLI

EURO 2020'ye hazırlanan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, bu akşam Azerbaycan ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Karşılaşma öncesi, Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan milli yıldızlarımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenliyor.

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AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Yusuf Yazıcı: Biz milli takıma gelmeden önce, mutlu bir şekilde geliyoruz. Çünkü burayı çok özlüyoruz, burada başka bir ortam var. Herkes birbirini çok seviyor. Bizim için her şeyin iyi geçeceğini düşünüyorum.

Burak Yılmaz: A Milli Takım forması, her şeyin üzerinde bizim için. Kulübümüzle her ne kadar çok büyük bir başarı yakalamış olsak bile, oradaki başarının üzerinde duygularla buraya geliyoruz. Burada hayallerimiz başka oluyor.