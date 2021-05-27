"Artık başlıyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile bugün oynanacak hazırlık maçı öncesi birçok konuya değindi. İşte tecrübeli hocanın öne çıkan sözleri: "Tüm oyuncular kampta. Cumadan (yarın) itibaren daha birlikte çalışacağız. Hazır olan futbolcularımızı Azerbaycan maçında değerlendirmek istiyoruz. Bazı isimlerin burada olmaması üzüntü verici. Onlar da sitem ediyor. Ancak bu değişkenlik olacaktır. 1 Haziran'da 30 kişilik kadroyu 26'ya indireceğiz. 4 futbolcumuzun dışarıda kalacak olması üzüntü verici. Oyuncular kendilerini göstermek için çok heyacanlılar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Oyuncularda heyecanı, coşkuyu görüyorum. Biz bir ekibiz. Türkiye'nin bize duyduğu umudu, mutluluğa çevirmek istiyoruz. Biz Türkiye'yiz. Bu ülke bizim. Hepimiz birlikte yapacağız. Azerbaycan zor kaybeden, savunmayı ve iyi yapan, iyi pas organizasyonuna giren bir takım. Kolay bir maç olmayacak. En önemlisi dostluk içinde güzel maç izletmek istiyoruz. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp, kazanmak istiyoruz."

BURAK'A ÖVGÜ

Güneş, Burak Yılmaz'a da övgüler yağdırdı. "Burak, liderliği bugüne kadar götürdü" diyen Güneş, "Her geçen gün üzerine koyarak geldi. Tartışılan bir oyuncu olarak daha yukarı çıktığına göre bir hamle daha yapar. Sorumluluğunu yerine getiriyor. Yapmasaydı Lille'i şampiyon yapamazdı" ifadesini kullandı.

KALICI OLACAĞIM

Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına çıkan Rıdvan Yılmaz, sözlerine hocasına teşekkür ederek başladı. 20 yaşındaki futbolcu, "Maç yaklaştıkça heyecanım artıyor. Bu formayı en iyi şekilde terletmeye çalışacağım. Önemli olan buralara gelmek değil buralarda kalıcı olmak" açıklamasında bulundu.