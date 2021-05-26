Türkiye, EURO 2020'de A Grubu'da İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele verecek. Grupta ilk 2 sırayı almamız veya üçüncüler arasında en iyi 4'e girmemiz gerekiyor. Peki kimlerle eşleşeceğiz, işte o tablo:



Grubu'nu 1. tamamlarsak C Grubu'nun 2.'si ile karşılaşacağız.



A Grubu'nu 2. tamamlarsak B Grubu'nun 2.'si ile karşılaşacağız.



En iyi 3.'ler arasına girersek B, C, E veya F Grubu'nun 1.'lerinden biriyle karşılaşacağız.



1 HAZİRAN'DA KADROLAR VERİLİYOR



EURO 2020, 11 Haziran'da start alacak. Turnuvaya katılacak 24 ekip, kadrolarını bu tarihe kadar teslim etmek zorunda. Ekiplerin kadrolarında 3 kaleci bulunacak. Bu arada sakatlık veya ciddi hastalık durumunda takımlara oyuncu değiştirme hakkı tanınacak. Turnuvaya katılan ekipler ilk maçlarına çıkmadan önce değişiklik yapma hakkına sahip. İlk maçlar oynandıktan sonra bu hak sadece kaleciler için geçerli olacak.



KUPANIN STATÜSÜ



6 grupta ilk 2 sırayı alan 12 takım son 16 turuna kalacak.



En iyi üçüncülerden 4 takım da onlara katılacak.



8 takım için ise turnuva bu aşamada sona erecek.



Son 16 turundan itibaren tek maçlı eliminasyon sistemine geçilecek.



Çeyrek final, yarı final ve final ile şampiyon belirlenecek.



MAÇ PROGRAMI



YARIN 20.00



Türkiye-Azerbaycan Bahçeşehir

3 Haziran 2021 20.00



Türkiye-Moldova Benteler EURO 2020



11 Haziran 2021 22.00



Türkiye-İtalya Roma

16 Haziran 2021 19.00

Türkiye-Galler Bakü

20 Haziran 2021 19.00

İsviçre-Türkiye Bakü