Her puan değerli

EURO 2020 yaklaşırken heyecan da giderek artıyor. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası yolculuğunu anlattı, hazırlık aşamasıyla ilgili bilgiler paylaştı, hedeflerini açıkladı. Başarılı çalıştırıcı "Türkiye, bu tip organizasyonlarda anlık başarılarla övünmemeli. Bize yakışan sürekli bu seviyelerde yer almaktır. Buralarda devamlı mücadele ederek zaten seviyemizi artırırız. O zaman da çok istediğimiz finalleri, şampiyonlukları görebiliriz. Önceliğimiz kendimizi bu seviyeye sabitlemek olmalı" ifadelerini kullandı.



Şenol Güneş, fikstüre İtalya ile başlamanın kendileri için ne avantaj ne de dezavantaj olduğunu söyledi. Usta hoca "İtalya'yı yenersek bir avantaj elde ederiz ancak sonrasındaki 2 maçta istediklerimizi yapamazsak bu galibiyet hiçbir işimize de yaramaz. Bu sebeple rakiplerin adına bakmadan biz sahaya çıkıp işimizi yapacağız. Maç-maç bakacağız. Bu tip turnuvaların grup aşamasında her puan çok değerlidir. İtalya, Galler ve İsviçre. Aralarında kolay rakip yok. Her maç zor geçecektir" diye konuştu.



HİÇBİR TAKIMI KÜÇÜMSEMİYORUZ



İlk planda tabii ki İtalya favori olarak görülüyor. En zor rakip de onlar. Ancak İsviçre ve Galler de küçümsenecek ülkeler değiller. İsviçre bu tip turnuvalara alışkın. Genç oyuncuları dahi yeterince büyük bir tecrübeye sahipler. Galler'in birçok futbolcusu da kariyerini İngiltere'de sürdürüyor. Biz onlar için nasıl kolay lokma değilsek, onlar da bizim için değil"



CENGİZ TOPARLIYOR



Cengiz Ünder, Leicester City'de yeterince forma bulamadığı için buraya keyifsiz geldi. Ancak bizim arasında yüzü yeniden gülmeye başladı. Çok yetenekli bir oyuncu. Birçok önemli özelliği var. Hazırlık maçlarında da göreceğiz. Ben iyi olacağın düşünüyorum. Heyecanlı ve hırslı. Hedefin büyük olduğunu biliyor"



KALE SAĞLAM



Şenol Güneş, A Milli Takım'ın kaleci rotasyonunu övdü. "Kaleci yalnız adamdır. Yalnızlığını da hissettirmeden takımı taşıması gerekir" diyerek sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı "Futbolculuk dönemimde kaledeydim. Onları en iyi ben anlarım. Şu anda Uğurcan, Altay, Mert Günok, Gökhan gibi kalecilere sahip olduğumuz için şanslıyız" diye konuştu. Güney ayrıca Berke Özer, Ersin, Doğan, İrfan Can gibi birçok alternatifleri olduğunu da hatırlattı. Usta hoca "Kalemiz sağlam. Türkiye tam bir kaleci cenneti. Bir çırpıda sayabileceğiniz 10'a yakın üst düzey eldiven var" ifadelerini kullandı.



DURAN TOP ÇALIŞIYORUZ



Bizim takımın en büyük sıkıntısı kapanan takımları açmakta... İtalya da her dönem savunmasıyla ön plana çıkmıştır. Bu gibi takımlara karşı duran toplar büyük önem kazanıyor. Biz de duran toplara özel şekilde çalışıyoruz. Tabii sadece hücum anlamında değil, savunmada da duran toplara karşı önlem alıyoruz"



BİZİM ÇOCUKLAR ÇOK KEYİFLİ



Türkiye'nin 'Bizim çocuklar' olarak bildiği Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik çok mutlular. Şenol Güneş de onları tebrik ederken "Önemli iş başardılar. Dünya devi PSG'yi arkalarında bırakarak şampiyon oldular. Çok moralli bir turnuva oynayacaklar. Bu da bize çok yarayacak" dedi.