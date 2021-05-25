Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten İtalya maçı ve kadro tercihi yorumu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO hazırlıkları, İtalya maçı ve kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Güneş, TRT Spor'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"3 hazırlık maçı oynayacağız. Hücumda sıkıntılarımız var. Yeni gelen oyuncularımızı göreceğiz. 4 oyuncumuz fazla. Yenilerden kimi katacağımıza bakacağız."

"Milli takımda olan tüm oyuncularımızın olumlu davranışı bizi mutlu eder. Ülkemizde şampiyon olan takım Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a Avrupa'da başarılar diliyorum."

"Futbola biraz farklı açıdan bakalım. Yabancı oyuncuları aldık. Bizimkiler sığmadı, yurt dışına çıktı. Biz şampiyon yapsın diye oyuncu transfer ediyoruz. Uluslararası alanda futbolcuları olan takımlarla oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası çok önemli. Yeni oyuncularla şimdiki oyuncuları rekabete sokarsak çok büyük iş olur."

"Lille'i tebrik ederiz. Bize zararı oldu, oyuncularımız geç geldi."

"LETONYA'YI KÜÇÜMSEDİK"

"Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Ama oyunumuzla bunu göstermek durumundayız. Hazırlık döneminde hücum anlamında takıma kimi katabiliriz ona çalışıyoruz. Letonya maçı oyun olarak artısı eksisi olan bir maç değil. Duran topta sorun yaşadık. 3-3 olduktan sonra hiç tempo yapamadık. Andorra maçında bastık ama netice alamadık. Letonya beklediğimizden daha etkili oldu. Kağıt üzerinde küçümsedik doğru."

"İTALYA MAÇINDA SONUÇTAN ÇOK OYUN ÖNEMLİ"

"İtalya maçında sonuçtan çok oyun önemli. Savunmaya çabuk geçmemiz lazım. İtalya savunmayı da hücumu da çok iyi yapıyor. Geride baskıda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Norveç maçında çok güzel durduk. Hatamız var ama az. Biz üstün bir rakibe karşı oynamadık. Bizim için avantaj. Güçlü takımlara karşı iyi oynayıp başarılı olacağımızı düşündük. Kolay netice aldık. Önemli olan kendi oyunumuzu oynamak, rakibin oyununa göre kendimizi geliştirmek. İsviçre hücum yönünde güçlü, Galler kontra atağı çok iyi yapıyor. Galler'i kimse önemsemiyor ama ben önemsiyorum.

"RIDVAN'IN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

"Bugün ne söylesem boş. Ozan Kabak'ın sakatlığı devam ediyor. Dorukhan'da ezik var. Abdülkadir henüz temposunu bulamadı. Kerem var, Rıdvan yeni geldi. Düşünebileceğin oyuncu var ama randıman vermeyebilir. Caner'i seviyorum ama hücum yönüyle başarılı. Hücum ve savunmaya bakınca Rıdvan'ın daha iyi olacağını düşündüm."

"Serdar, Kenan'dan daha çok gol attı. Okan, Bursaspor'dayken 2 defa gol kralı oldu. Milli takım oyuncusu olmak önemli. Kimi çıkarmam lazım? Burak'ı çıkarmam lazım, Enes'i çıkarmam lazım. Enes son maçlarda iyi oynadı. Gol atmadığı için eleştirildi. Hangisini alırsınız? Aklımda Adem de Serdar da Muhammet Demir de var. Bu takım hepimizin takımı."

"BAZI KULÜPLER TEPKİ GÖSTERDİ"

"Bazı kulüpler bize tepki gösterdi oyuncusunu milli takıma almadığımız için. Sonra oyuncu kadroya alınmadı. Burak'la, Enes'le, Kenan'la turnuvayı götürebiliriz."



