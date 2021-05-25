Kerem'den mesaj var: Ülkemiz gururlanacak

Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da söz sırası Kerem Aktürkoğlu'ndaydı. Ay-yıldızlı ekibin genç yıldızı, kamp yaptıkları Antalya'dan önemli mesajlar gönderdi. Çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan 22 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: "Öncelikle Şenol hocaya bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. İnşallah hem ülkemi, hem ailemi hem de takımımı gururlandıracağım. Elimden gelen her şeyi vereceğim. İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda zorlu bir mücadeleye gireceğiz."



'HERKES BİZİ İZLEYECEK'



"Kağıt üzerinde zor bir grup gözüküyor ama biz çok kaliteli bir ekibiz. İnanıyorum ki grupları geçip çok başarılı olacağız. İtalya ile çok güzel maç oynayacağımızı düşünüyorum. Açılış maçı ayrı bir önemde olacak ve herkes izleyecek. Umarım o maçta güzel bir başlangıç yaparız ve ülkemizi gururlandırırız. Kadro tercihi tabii ki Şenol hocanın olacak. Çok kaliteli oyuncular var, hem benim mevkimde hem de tüm takım anlamında. İnşallah hepimiz bu forma için, Türkiye için en iyisini başarabilmek adına sahada elimizden geleni yapacağız."