Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan: Bizden çekiniyorlar

: Bizden çekiniyorlar

Ay-yıldızlı ekibin yıldız isimlerinden , dün öğle saatlerinde 'daki kamp çalışmalarına katıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Hakan: Bizden çekiniyorlar
Ay-yıldızlı ekibin yıldız isimlerinden , dün öğle saatlerinde 'daki kamp çalışmalarına katıldı. Takımın kamp yaptığı otele girmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan , "Büyük konuşmak istemiyorum. Her ülkeye saygımız sonsuz. Onlar da bizden çekiniyor. Sadece değil, tüm ülkeler bizden çekiniyor. Bizim iyi bir takım olduğumuzu biliyorlar. 'nda turu geçmek istiyoruz. İlk hedefimiz o. Ondan sonra konuşuruz. İnşallah milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizden dualarını eksik etmesinler" dedi. 27 yaşındaki futbolcu, ile sona eren sözleşmesiyle ilgili de şunları söyledi: "Geleceğim ile ilgili şimdi konuşmak istemiyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Henüz kararımı vermedim."
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