Hakan: Bizden çekiniyorlar

Ay-yıldızlı ekibin yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, dün öğle saatlerinde Antalya'daki kamp çalışmalarına katıldı. Takımın kamp yaptığı otele girmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan, "Büyük konuşmak istemiyorum. Her ülkeye saygımız sonsuz. Onlar da bizden çekiniyor. Sadece İtalya değil, tüm ülkeler bizden çekiniyor. Bizim iyi bir takım olduğumuzu biliyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda turu geçmek istiyoruz. İlk hedefimiz o. Ondan sonra konuşuruz. İnşallah milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizden dualarını eksik etmesinler" dedi. 27 yaşındaki futbolcu, Milan ile sona eren sözleşmesiyle ilgili de şunları söyledi: "Geleceğim ile ilgili şimdi konuşmak istemiyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Henüz kararımı vermedim."