Son dakika spor haberleri: A Milli Takım kalesinde duvar ördü!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre; EURO 2020 hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım, eleme grubunda oynadığı 10 maçın 8'inde gol yemeyerek elemelere katılan 55 ülke arasında ilk sırada yer aldı.



Ay Yıldızlılar yine eleme sürecinde FIFA Dünya Sıralaması'nda ilk sırada yer alan Belçika ile birlikte 3 golle EURO 2020 elemelerinde en az gol yiyen takım olarak ön plana çıktı.



Ayrıca A Milli Takım tarihinde ilk kez galibiyet ve mağlubiyet sayılarında eşit durumda. Oynadığı 589 maçın 224'ünü kazanan Türkiye, 224'ünü ise kaybetti. Ay Yıldızlıların oynadığı 141 maç berabere sonuçlandı. Toplamda 785 gol atan Türkiye, kalesinde 842 gol gördü.