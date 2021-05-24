Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: A Milli Takım kalesinde duvar ördü!

Son dakika spor haberleri: kalesinde duvar ördü!

'mız savunma performansıyla ön plana çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 10 maçın 8’inde kalesini gole kapatarak, 55 ülke arasında birinci oldu. ayrıca, ’nda ilk sırada yer alan ile birlikte 3 golle elemelerinde en az gol yiyen takım unvanını aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:12
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım kalesinde duvar ördü!

Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre; hazırlıklarını 'da sürdüren , eleme grubunda oynadığı 10 maçın 8'inde gol yemeyerek elemelere katılan 55 ülke arasında ilk sırada yer aldı.

Ay Yıldızlılar yine eleme sürecinde 'nda ilk sırada yer alan ile birlikte 3 golle EURO 2020 elemelerinde en az gol yiyen takım olarak ön plana çıktı.

Ayrıca A Milli Takım tarihinde ilk kez galibiyet ve mağlubiyet sayılarında eşit durumda. Oynadığı 589 maçın 224'ünü kazanan Türkiye, 224'ünü ise kaybetti. Ay Yıldızlıların oynadığı 141 maç berabere sonuçlandı. Toplamda 785 gol atan Türkiye, kalesinde 842 gol gördü.

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