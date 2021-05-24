Ozan’dan şut bombardımanı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de uzaktan şutlarıyla rakip kalecilerin kabusu olan Ozan Tufan, Milli Takım idmanlarında da özel olarak çalışıyor. Takımla yapılan antrenmanların ardından özel olarak şut çalışan yıldız futbolcu, ay-yıldızlı ekibin kalecilerini de zor anlar yaşatıyor!

ANTALYA'DA YÜZLER GÜLÜYOR

Avrupa'da devam eden ligler nedeniyle 17 futbolcuyla Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, hız kesmiyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan ay-yıldızlılar, idmanlarda hırslı görüntülerinin yanı sıra neşeli tavırlarıyla da dikkat çekiyor.