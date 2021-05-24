Haberler A Milli Futbol Takımı Ozan’dan şut bombardımanı

’dan şut bombardımanı

Geçtiğimiz sezon formasıyla 'de uzaktan şutlarıyla rakip kalecilerin kabusu olan , idmanlarında da özel olarak çalışıyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Ozan’dan şut bombardımanı

Geçtiğimiz sezon formasıyla 'de uzaktan şutlarıyla rakip kalecilerin kabusu olan , idmanlarında da özel olarak çalışıyor. Takımla yapılan antrenmanların ardından özel olarak şut çalışan yıldız futbolcu, ay-yıldızlı ekibin kalecilerini de zor anlar yaşatıyor!

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'da devam eden ligler nedeniyle 17 futbolcuyla 'nın hazırlıklarını sürdüren , hız kesmiyor. Teknik direktör yönetiminde çalışan ay-yıldızlılar, idmanlarda hırslı görüntülerinin yanı sıra neşeli tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

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