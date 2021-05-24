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Mutlu yıllar Çağlar

Ay-yıldızlı ekibin vazgeçilmez isimlerinden olan , dün 25. yaşını kutladı. 'ın resmi twitter hesabından doğum günü kutlanan yıldız futbolcu için, "Çağlar Söyüncü'nün doğum gününü kutlar, başarılı, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadeleri kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Mutlu yıllar Çağlar
Ay-yıldızlı ekibin vazgeçilmez isimlerinden olan , dün 25. yaşını kutladı. 'ın resmi twitter hesabından doğum günü kutlanan yıldız futbolcu için, "Çağlar Söyüncü'nün doğum gününü kutlar, başarılı, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadeleri kullandı. ile dün 'de son hafta maçına çıkan genç stoper, kısa süre içinde kampına katılacak.
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