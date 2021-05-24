Mutlu yıllar Çağlar

Ay-yıldızlı ekibin vazgeçilmez isimlerinden olan Çağlar Söyüncü, dün 25. yaşını kutladı. Milli Takım'ın resmi twitter hesabından doğum günü kutlanan yıldız futbolcu için, "Çağlar Söyüncü'nün doğum gününü kutlar, başarılı, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadeleri kullandı.
Ay-yıldızlıekibin vazgeçilmez isimlerinden olan Çağlar Söyüncü, dün 25. yaşını kutladı. Milli Takım'ın resmi twitter hesabından doğum günü kutlanan yıldız futbolcu için, "Çağlar Söyüncü'nün doğum gününü kutlar, başarılı, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadeleri kullandı. Leicester ile dün Premier Lig'de son hafta maçına çıkan genç stoper, kısa süre içinde Antalya kampına katılacak.