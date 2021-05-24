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hazırlıklarını sürdürdü

, öncesinde 27 Mayıs tarihinde ile 'da oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:35 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:48
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

, öncesinde 27 Mayıs tarihinde ile 'da oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

Milli takım, kamptaki 6'ncı çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Millilerde, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, , ,

, ve kampa katıldı. Antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi da izledi.

, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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