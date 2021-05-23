Yeni zaferlere hazır olun

Kiralık olarak forma giydiği Leicester City'de fazla süre alamayan Cengiz Ünder için varsa yoksa Avrupa Şampiyonası... İngiliz ekibinde şans bulamadığı için Milli Takım kampına erken katılan 23 yaşındaki futbolcu, hedefe şartlandı. Hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili yorum yapmayan yıldız oyuncu, "Tek düşündüğüm ay-yıldızlı formamızla Avrupa Şampiyonası'nda en iyisini yapmak" dedi.

UMUT DOLU SÖZLER

Cengiz Ünder, sözlerine şöyle sürdürdü: "Sakatlığım nedeniyle 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk 3 maçta forma giyemedim. Kulübümle de bu sezon fazla oynama şansım olmadı. Ancak Avrupa Şampiyonası'nı sabırsızlıkla bekliyordum. Sahaya çıktığım her maçta elimden gelenin fazlasını yapacağım. Ülkemize yeni bir zafer yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, en iyisini de gerçekleştireceğiz."