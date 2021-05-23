Haberler A Milli Futbol Takımı Yeni zaferlere hazır olun

Yeni zaferlere hazır olun

, “’nı sabırsızlıkla bekliyorum. ay-yıldızlı formamız için en iyisini yapacağız” diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Yeni zaferlere hazır olun

Kiralık olarak forma giydiği 'de fazla süre alamayan için varsa yoksa ... ekibinde şans bulamadığı için kampına erken katılan 23 yaşındaki futbolcu, hedefe şartlandı. Hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili yorum yapmayan yıldız oyuncu, "Tek düşündüğüm ay-yıldızlı formamızla Avrupa Şampiyonası'nda en iyisini yapmak" dedi.

UMUT DOLU SÖZLER
Cengiz Ünder, sözlerine şöyle sürdürdü: "Sakatlığım nedeniyle 'ndeki ilk 3 maçta forma giyemedim. Kulübümle de bu sezon fazla oynama şansım olmadı. Ancak Avrupa Şampiyonası'nı sabırsızlıkla bekliyordum. Sahaya çıktığım her maçta elimden gelenin fazlasını yapacağım. Ülkemize yeni bir zafer yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, en iyisini de gerçekleştireceğiz."

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