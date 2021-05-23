Haberler A Milli Futbol Takımı İrfan Can hırs küpü!

hırs küpü!

'in 39. haftasında sakatlanan Kahveci, kampında çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrı bireysel olarak çalışan yıldız futbolcunun kısa süre içinde toplu çalışmalarda yer alacağı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
İrfan Can hırs küpü!
'in 39. haftasında sakatlanan Kahveci, kampında çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrı bireysel olarak çalışan yıldız futbolcunun kısa süre içinde toplu çalışmalarda yer alacağı öğrenildi. Tedavilere de hızlı cevap veren İrfan'ın hazırlık maçlarında oynaması bekleniyor.
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