İrfan Can hırs küpü!

Süper Lig'in 39. haftasında sakatlanan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım kampında çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrı bireysel olarak çalışan yıldız futbolcunun kısa süre içinde toplu çalışmalarda yer alacağı öğrenildi.
Süper Lig'in 39. haftasında sakatlanan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım kampında çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrı bireysel olarak çalışan yıldız futbolcunun kısa süre içinde toplu çalışmalarda yer alacağı öğrenildi. Tedavilere de hızlı cevap veren İrfan'ın hazırlık maçlarında oynaması bekleniyor.