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Gruptan rahat çıkarız

'ın genç yıldızları ve Yılmaz, kamp yaptıkları 'dan önemli mesajlar yolladı. İki futbolcu da Milli Takım'ın gruptan çıkacağına emin olduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Gruptan rahat çıkarız

Milli Takım'ın genç yıldızları ve Yılmaz, kamp yaptıkları 'dan önemli mesajlar yolladı. formasıyla sezonu çifte kupayla tamamlayan milli futbolcular, öncesi iddialı açıklamalar yaptı. , ve ile karşılaşacakları 'nun zorlu bir mücadele yaşanacağını belirten Dorukhan, "Özellikle İtalya maçı kıran kırana geçecektir. Kesinlikle çok zor bir maç. Açılış maçı olduğu için de bizim için biraz daha zor olacak" dedi. Dorukhan, sözlerine şöyle devam etti:

'RAKİP ÖNEMLİ DEĞİL!'
"Ne olursa olsun biz 'yiz. Bir de bu zamana kadar hangi rakip için bize 'zor' deseler, hepsini yendik. olsun, olsun... İstediğimiz oyunları da sergiledik. Bana kalırsa rakip önemli değil, biz o gün iyiysek, iyi olduğumuz sürece rahatlıkla gruptan çıkacağımıza inanıyorum." Rıdvan ise, "'dan davet gibi güzel bir haber aldım. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum. ile birlikte çok çalışıp, ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'EN İYİ YERLERE GELECEĞİZ'
Beşiktaş ile sezonu iki kupayla kapattıkları için mutlu olduğunu söyleyen Dorukhan, "Şimdi bu kutlamaları geride bırakıp Milli Takım'a odaklandık. İnşallah burada da elimizden geleni yapıp, ülkemizi gururlandıracağız. En iyi yerlere geleceğiz. Uzun bir hazırlık kampımız var. Şenol hoca da bize her şeyi çalıştırıyor. İnşallah maçlarda başarılı olup önümüze bakacağız" dedi.

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