Bizim çocuklara durmak yasak!

Avrupa'da devam eden ligler nedeni ile 17 futbolcuyla çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, hız kesmiyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Antalya'da antrenmanlara devam eden ay-yıldızlarının hırsları objektiflere de yansıyor.
Avrupa'da devam eden ligler nedeni ile 17 futbolcuyla çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, hız kesmiyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Antalya'da antrenmanlara devam eden ay-yıldızlarının hırsları objektiflere de yansıyor. Aday kadrodaki diğer futbolcuların gelmesiyle forma rekabetinin kızışacağı Milli Takım'daki son durum teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.