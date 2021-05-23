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Bizim çocuklara durmak yasak!

'da devam eden ligler nedeni ile 17 futbolcuyla çalışmalarını sürdüren , hız kesmiyor. Teknik direktör yönetiminde 'da antrenmanlara devam eden ay-yıldızlarının hırsları objektiflere de yansıyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Bizim çocuklara durmak yasak!
'da devam eden ligler nedeni ile 17 futbolcuyla çalışmalarını sürdüren , hız kesmiyor. Teknik direktör yönetiminde 'da antrenmanlara devam eden ay-yıldızlarının hırsları objektiflere de yansıyor. Aday kadrodaki diğer futbolcuların gelmesiyle forma rekabetinin kızışacağı 'daki son durum teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.
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