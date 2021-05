Süper Lig bitti gözler, A Milli Takımımızın EURO 2020 yolculuğuna çevrildi. Koronavirüs salgını sebebiyle bu yaza ertelenen turnuva öncesi ay-yıldızlılarımızın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, rakipleri değerlendirirken en zorlusunun İtalya olduğunu onlarla da ilk maçı oynayacaklarını kaydetti. Usta çalıştırıcı, "Hedefleri hep çok uzun vadeli şekilde planlarım ama buna takılmam. Öncelikle merdivenin ilk basamağını düşünürüm. İlk hedefimiz İtalya maçı. O maç çok önemli. Kazanırsak büyük avantaj yakalarız. Sonra gruptan çıkmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

BİR KADEME YUKARIDA

Bizim için gruptaki 3 maç da zor. Ama en zoru ilk maç. 3 takım arasında İtalya'yı bir kademe daha yukarı koyuyorum. Her zaman Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yer alan bir futbol ülkesi. İtalya maçında iyi oynamak ve başarılı olmak bize çok büyük katkı sağlayacak. Alacağımız iyi sonuç, galibiyet veya beraberlik bize avantaj sağlar ama mağlubiyet de bizi bitirmez. İtalya maçını kazanırsak da durumumuz garanti olmayacak. Galler ve İsviçre karşılaşmaları da aynı derecede önemli. İlk hedefimiz gruptan çıkmak."

GALLER SÜRPRİZ YAPABİLİR

İsviçre daha iyi görünmesine rağmen Galler de sürpriz yapabilir. Galler yeni bir takım yaptı. Ryan Giggs ayrıldı ve yeni bir hoca geldi. Genelde İngiltere'de oynayan üst seviye oyunculara sahip. Savunmayı iyi yapan ve kontratağa iyi çıkan bir takım. İsviçre de üst seviye bir takım. Oyuncuları iyi liglerde görev yapıyor. Teknik özelliği iyi ve hücum varyasyonlarını iyi yapan bir takım. İtalya ise ikisini de iyi yapıyor.

KALECİLERİMİZ MÜTHİŞ

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın kaleci rotasyonunu övdü, tüm mevkilerden oyuncuların kariyerlerine Avrupa'da devam edebileceğini söyledi. Usta hoca "Takımlar oturan kalecileri satmaz. Kaleciyi bırakırsanız dengeler bozulur. Trabzonspor belki Uğurcan'ı satacak. Belki ondan sonra 3-4 oyuncu daha gidecek. Gidenler, başka oyuncuların da önünü açıyor. Her mevkiden oyuncunun Avrupa'ya gitmesini istiyorum. Ülkeye döviz kazandırmasını, ülkenin tanıtımına katkı yapmasını isterim. Giden oyuncuların sayısının çok olmasını isterim, bu sene olacak gibi gözüküyor. Gidecek ilk kaleci de örnek olacaktır, onun gidişi önemli. Kaleci yalnız adamdır. Yalnızlığını da hissettirmeden takımı taşıması gerekir. İnşallah başarılı kalecilerimiz bu sene gider. Şu an kadromuzda Altay, Uğurcan, Mert ve Gökhan var. Ayrıca Berke, Ersin, Doğan, İrfan Can var. Birçok kaleciye sahibiz" dedi.

SERDAR'I GELECEKTE DEĞERLENDİREBİLİRİZ

Türkiye A Milli Takımı'nın hocası Şenol Güneş, Serdar Dursun'u kadroya niye dahil etmediğini açıkladı. Güneş "Serdar ile Kenan Karaman aynı ligde oynuyor. Ancak Kenan'ı kullandığımız için 'Burak'tan sonra Kenan mı Serdar mı?' derseniz Kenan'ı düşünüyorum. Belki ileride konuşulabilir. Yetenekleri var. Son maçlarda daha çok toparladı. Serdar gol atabilen, savaşçı bir oyuncu. Şu an tercihimiz Burak, Kenan, Enes oldu. İyi oyuncularımız mevcut. Bu kamp için takımla tanışsın, beraber olsun, direkt bir santrfor düşündüğüm için de Halil Dervişoğlu'nu düşündüm. İleride tabii ki değerlendirebilir" diye konuştu.

CENGİZ' İN MORALİ BOZUK

Cengiz Ünder'in fiziksel bir sorunu yok. Sadece takımında oynamamanın verdiği moral bozukluğu ve sıkıntıları var. Cengiz'i hazırlık maçlarında daha fazla oynatmayı düşünüyoruz. Yetenekli bir oyuncu. Maçlarda göreceğiz, iyi olacağını düşünüyorum. Heyecanlı ve hırslı. Hedefin büyük olduğunu biliyor"

BURAK'IN TRANSFERİ ALGILARI DEĞİŞTİRDİ

Biz kaleci, stoper, forvet, orta saha oyuncularını hazır almaya çalışıyoruz. Artık Burak'ın gidişiyle bu değişti. Daha önce de Cenk gitmişti ama o fazla oynayamadı. Burak bir çıkış yakaladı. Umarım sayıları artar.

SEVDİĞİM İÇİN DEĞİL, İYİYSE OYNATIRIM

Ay-yıldızlıların hocası Şenol Güneş, kadroya alınmayan isimlerin tepkileriyle ilgili de konuştu. Güneş "Doğru mu yanlış mı karar vermişim zaman gösterecek. Kimseyi sevdiğim için oynatmadım. İşini iyi yaptığı için oynattım. Herkes kendine yakışanı yapar. Sitem yapacağına işini daha iyi yapsın. Alınmayan isimler verdikleri tepkilerle karakterlerini gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIK MAÇI YAPAMADIK

"Maalesef pandemi koşulları hazırlık maçlarını da etkiledi. Belçika ve Kuzey İrlanda ile maç yapacaktık ancak olmadı. Moldova ile maç oynayacağız. Kuzey İrlanda gelmek istemedi. Arnavutluk ile özel maç için konuştuk onlar da hazırlık müsabakası için Galler ile anlaştı. Gine ile hazırlık maçı yapacağız. Onlar burada. Şu an şartlar bunu gerektiriyor. Güçlü takım olarak Belçika'yı istiyordum. Belçika ile Brüksel'de hazırlık maçı yapacaktık ancak Belçika hükümeti izin vermedi. Çok olumsuz bakmıyorum.

KAPANAN TAKIMLARI AŞMAKTA ZORLANIYORUZ

Norveç ve Hollanda maçları önemli ölçü zaten bizim için. Tabii büyük takımlarla hazırlık maçı yapsak daha iyiydi ama olmadı. Kapanan ve zayıf takımlara karşı sıkıntımız var. Bunları aşmak için bir fırsat olabilir. İlk 2 maçı tüm oyuncuları görmek için yapacağız."

LİGİMİZ ÇOK YAVAŞ

"Ligimizde iyi oyuncular ve hocalar var ancak daha hızlı ve tempolu oynamak durumundayız. Kazanmaya dönük düşünürken, tempomuzun yavaş ve yavan olması futbolun keyfini kaçırıyor. Son haftalarda goller fazla oldu, beklenmeyen sonuçlar çıktı. Hep şüphe üzerine gittik, bunu bırakalım. Yönetimler ve hocalar bunu çok fazla kullandılar ancak lig bittikten sonra bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. İnşallah seneye daha iyi bir lig olur"

HAKSIZLIK YAPTIK

Şenol Güneş, Lille formasıyla rüya gibi sezon geçiren Burak Yılmaz'ı övdü: Burak Yılmaz'a haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Maddi değeri 5 ise 50 olmalıydı, oyuncu karakteri olarak saygınlık değeri yüzde 50 ise 80 ya da 100 olmalıydı.

HAZIRLIKLAR NASIL GEÇİYOR?

* Oyuncular Milli Takım'da oldukları için çok mutlular. * Kampın ilk haftasında fiziksel ve zihinsel yenilenme olacak. * Gelecek hafta taktik idmanlar başlayacak. * Sabahları özel çalışma gerçekleştiriliyor. * Sıcaklık dolayısıyla idmanlar akşam yapılıyor. * Rakip analizleri detaylı şeklide yapılıyor. * Kendi teknik-taktik planlarımız geliştiriliyor.

WEMBLEY GÜZEL SAHA

Şenol Güneş, yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak Wembley Stadı'nı övdü. Başarılı çalıştırıcı "Wembley güzel saha. Londra önemli. Gruptan çıktıktan sonra gidebiliyor ya da direkt finalde orada olabiliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız. Hedefleri hep çok uzun vadeli düşünüyorum ama buna takılmam, öncelikle merdivenin ilk basamağını düşünürüm. İlk hedefimiz İtalya maçı ve gruptan çıkmak" diye konuştu.

ONLARLA YARIŞABİLİRİZ

"Takım olarak iyi olmamız gerekiyor. Takım oyunu içerisinde bazı oyuncular öne çıkabilir. Üç rakibimiz de güçlü. FIFA sıralamasında hepsi bizden iyi durumda. Biz 29. sıradayız fakat onlarla yarışabileceğimizi, onları geçebileceğimizi ve başarmak için her şeyi verebileceğimizi biliyoruz. Kendimizi buna göre hazırlıyoruz.

GÜNEŞ DOĞUDAN DOĞAR

Şenol Güneş 2022'de Katar'da oynanacak Dünya Kupası hakkında da konuştu: Rakamlara bakarsak 2002'ydi. Şimdi 2022. Rakamlar benzer, 2 ve 0 ile gidiyoruz. Rakamlar bize uğurlu gelir inşallah. Uzak Doğu'ya gitmiştik, şimdi Yakın Doğu'ya gideceğiz. Biz doğudan geldik, güneş doğudan doğar diyoruz. Heyecanımız var, beklentimiz büyük. Benim için de final olur inşallah, Dünya Kupası'na ikinci defa katılmak. Beni onurlandırır ve mutlu eder. Kupayı çok önemsiyorum.