2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım'da, futbolcular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kutlanan doğum gününe, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden futbolcular, kendileri için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndürdü ve duydukları mutluluğu dile getirdi.

Daha sonra iki oyuncu birbirlerine pasta ikram etti.