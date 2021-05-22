Haberler A Milli Futbol Takımı Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı

ve 'ın doğum günü kutlandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın için aday kadrosuna dahil edilen Beşiktaşlı ve 'ın doğum günü kutlandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:17
Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı

() hazırlıklarını 'da sürdüren 'da, futbolcular ve 'ın doğum günü kutlandı.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kutlanan doğum gününe, teknik direktör , teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden futbolcular, kendileri için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndürdü ve duydukları mutluluğu dile getirdi.

Daha sonra iki oyuncu birbirlerine pasta ikram etti.

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