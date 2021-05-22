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hazırlıklarını sürdürdü! ayrı çalıştı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , kampındaki çalışmalarını sürdürdü. Ay-Yıldızlılar'da fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:39
A Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü! İrfan Can Kahveci ayrı çalıştı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , kampındaki çalışmalarını sürdürdü.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

İdmanın ana bölümünde daha çok taktik düzenler üzerinde duran futbolcular, dar alandan hücuma çıkış çalışması yaptı.

fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi da izledi.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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