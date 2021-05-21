CANLI | A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, EURO 2020 hazırlıklarının sürdüğü Antalya'da açıklamalarda bulunuyor. Güneş'in açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz...

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Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

En geç 1 Haziran'da 26 kişilik kadromuzu açıklayacağız. Şu anda aramızda bulunan 4 oyuncu dışarıda kalacak. Hazırlık maçlarımızın ardından kadromuzu belirleyeceğiz. Hemen hemen bütün oyuncularımızı oynatabileceğimiz hazırlık maçları düşünüyoruz.

Cengiz Ünder burada, takımı izin verdi. Okay, küme düşmesine rağmen West Bromwich bırakmak istemediği için gelemedi. Bir sıra bile ekonomik olarak önemli Premier Lig'de... Hukuki hakları var. Bazı oyuncularımızın güncel durumunu bilmiyoruz. Örneğin Cengiz uzun süredir oynamadı. Oyuncuların durumlarına göre karar vereceğiz. Cengiz Ünder'de oynamamanın verdiği bir moral bozukluğu, bir sıkıntı var. Ancak çok heyecanlı, çok hırslı. İyi olacağını düşünüyorum. İrfan Can Kahveci, hem tedavi oluyor hem de çalışmasını yapıyor. 3-5 gün içerisinde, normal idmanlara başlayacak.

Belçika ile Brüksel'de hazırlık maçı yapacaktık. Hocaları Roberto Martinez de çok istedi. Hükümetleri izin vermedi. Olmayınca Moldova ve Kuzey İrlanda'yı aldık.

Dorukhan performansını yakalarsa, hem orta sahada alternatif olabilir hem de sol bekte kesici olabilir. Çünkü orada sadece Umut ile Rıdvan var. Halil Dervişoğlu uzun vadede beklentilerimiz olan bir oyuncu. Yetenekli ama eksikleri var. Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde. Santrforda Burak Yılmaz'ın yanı sıra kullanabileceğimiz potansiyelli oyuncularımız da var. Şu anda Kenan mı Serdar (Dursun) mı derseniz Kenan'ı düşünüyoruz. Serdar da gol atabilen savaşçı bir oyuncu. Olumsuz bir şey söyleyemem.