A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Cengiz Ünder açıklaması!

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, EURO 2020 hazırlıklarının sürdüğü Antalya'da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, EURO 2020 sürecinden kadro seçimine kadar birçok konuda dikkat çeken sözler sarf etti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

En geç 1 Haziran'da 26 kişilik kadromuzu açıklayacağız. Şu anda aramızda bulunan 4 oyuncu dışarıda kalacak. Hazırlık maçlarımızın ardından kadromuzu belirleyeceğiz. Hemen hemen bütün oyuncularımızı oynatabileceğimiz hazırlık maçları düşünüyoruz.

Cengiz Ünder burada, takımı izin verdi. Okay, küme düşmesine rağmen West Bromwich bırakmak istemediği için gelemedi. Bir sıra bile ekonomik olarak önemli Premier Lig'de... Hukuki hakları var. Bazı oyuncularımızın güncel durumunu bilmiyoruz. Örneğin Cengiz uzun süredir oynamadı. Oyuncuların durumlarına göre karar vereceğiz. Cengiz Ünder'de oynamamanın verdiği bir moral bozukluğu, bir sıkıntı var. Ancak çok heyecanlı, çok hırslı. İyi olacağını düşünüyorum. İrfan Can Kahveci, hem tedavi oluyor hem de çalışmasını yapıyor. 3-5 gün içerisinde, normal idmanlara başlayacak.

Belçika ile Brüksel'de hazırlık maçı yapacaktık. Hocaları Roberto Martinez de çok istedi. Hükümetleri izin vermedi. Olmayınca Moldova ve Kuzey İrlanda'yı aldık.

"DİREKT BAŞLATSAYDIM ALIRDIM"

Dorukhan performansını yakalarsa, hem orta sahada alternatif olabilir hem de sol bekte kesici olabilir. Çünkü orada sadece Umut ile Rıdvan var. Halil Dervişoğlu uzun vadede beklentilerimiz olan bir oyuncu. Yetenekli ama eksikleri var. Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde. Santrforda Burak Yılmaz'ın yanı sıra kullanabileceğimiz potansiyelli oyuncularımız da var. Şu anda Kenan mı Serdar (Dursun) mı derseniz Kenan'ı düşünüyoruz. Serdar da gol atabilen savaşçı bir oyuncu. Olumsuz bir şey söyleyemem. Direkt başlatsaydım eğer Muhammet ile Adem'i alırdım. Onları bekletmek yerine, kenarda bekleyecekleri için Halil'i dahil ettim.

"GİDECEK İLK KALECİ ÖRNEK OLACAK"

Bu sene kalecileri Avrupa'ya gönderecekler herhalde, öyle görünüyor. Takımlar kalecilerinden pek vazgeçemiyor. Trabzonspor, belki Uğurcan'ı satacak ve belki de onun gidişiyle başka isimler de gidecek. Her mevkide oyuncunun Avrupa'ya gitmesini istiyorum. Ülkemize döviz kazandırıp, tanıtımına katkı yapmasını isterim. Gidecek ilk kaleci örnek olacak. Milli Takım için elimizde 4 kaleci var. Bunun dışında Berke, Ersin, İrfan Can ve Doğan gibi isimler de var. 1,2,3,4 demeyip daha fazla oyuncu üretmemiz lazım.

"HİKAYELERİNİ GÜZEL ANLATMAK LAZIM"

Burak ile ilgili geniş konuşmak istemiyorum çünkü geniş anlatılacak şeyler var. Burak Yılmaz gibi başarılı insanların hikayelerini güzel anlatmak lazım. Hikayesinin güzel araştırılması lazım. Neleri doğru yaptı, hangi yollardan geçti... Bu sene iyi geçti, kötü geçseydi neler konuşulurdu? Bu yaptıkları bizimle iyi işler yapacağının garantisini vermiyor. Güzel goller attı. İnşallah şampiyon olurlar. Bütün Türkiye onları izliyor. Son maçı kazanırsa şampiyon olacaklar.

Aynı ligdeki takımların Şampiyonlar Ligi finalini oynaması, bana çok renkli gelmiyor. Şampiyonlar Ligi finali, 2023'te Türkiye'de olacak. İnşallah, o zaman güzel bir final izleriz.