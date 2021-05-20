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hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , kampındaki çalışmalarını sürdürdü. Antalya'ya gelen Beşiktaşlı oyuncular ve , akşam saatlerinde kampa katıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 21:31
A Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , kampındaki çalışmalarını sürdürdü.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenmanı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

koşu ile antrenmanı tamamlarken, Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kampa dün katılan Umut Meraş ve da idmanda yer aldı.

Antalya'ya gelen Beşiktaşlı oyuncular ve da akşam saatlerinde kampa katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını 21 Mayıs Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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