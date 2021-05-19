Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş'ten 19 Mayıs mesajı

'ten 19 Mayıs mesajı

Türkiye 'mızın teknik direktörü , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:51
Şenol Güneş'ten 19 Mayıs mesajı

Teknik Direktörü , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Güneş'in mesajı şöyle:

"Ulu Önder Gazi 'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde 'a ayak basarak 'nı başlatmasının 102'nci yıldönümünündeyiz.
Ülkeyi düşman işgalinden temizledikten sonra, vatanın kurtuluşu adına attığı ilk adımın bayramını gençlere armağan eden , 'Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' sözleriyle onlara duyduğu güveni ve yüklediği sorumluğu de göstermiştir.
Yarınlarda ülkemizin güvencesi olarak gördüğümüz gençlerimiz, kendilerini bu büyük göreve hazırlarken, son derece titiz davranmalı ve duyarlılıklarını bir an olsun kaybetmemelidirler.
Bunun için çok çalışmak, yüksek ahlak taşımak, sevgiyi, saygıyı geliştirmek, güçlü bir karaktere sahip olmak; başarının ve dirençli olmanın en temel anahtarlarıdır.
Bu vesileyle; milletimizin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum."

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