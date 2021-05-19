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Milliler kampa

EURO 2020’ye katılacak ay-yıldızlılar ’da toplanıyor. ’in öğrencileri 2 Haziran’da ’ya gidecek. Bizim Çocuklar turnuva öncesi 3 hazırlık maçı yapacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Milliler kampa

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek öncesi hazırlıklarına 'da başlıyor. Belek'te gerçekleşen kampa, takımlarından ayrılan futbolcular dün katıldı. Lig veya kupa maçları tamamlananlar ise bugün gelecek. Milliler toplamda üç özel maç yapacak. Ay-yıldızlılar ilk hazırlık maçını 27 Mayıs'ta Azerbaycan ile Alanya'da saat 20.00'de yapacak. 31 Mayıs'ta henüz belirlenmeyen bir rakiple ikinci hazırlık karşılaşması oynanacak.

10 HAZİRAN'DA İTALYA'DAYIZ
Kırmızı-beyazlılar, 2 Haziran'da ikinci kamp çalışmaları için 'ya hareket edecek. Bizim Çocuklar, 3 Haziran'da EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile Paderborn Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. 10 Haziran'da turnuvadaki ilk rakibi İtalya ile Roma'da karşılaşacak milliler, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Azerbaycan'da mücadele edecek. Gruptan çıkarsak son 16 turunu 26-29 Haziran'da Londra, Amsterdam, Sevilla, Bükreş veya Glasgow'da oynayacak.

AMDOUNI İSVİÇRE'Yİ SEÇTİ
TFF, kadrosuna çağırılan 'nin 'nı seçtiğini açıkladı. Amdouni mart ayında yapılan Sırbistan maçında 45 dakika şans bulmuştu. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu futbol hayatını İsviçre'nin kulübünde sürdürüyor. Bu sezon 32 maçta 11 gol, 4 asistle boy gösterdi.

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