A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarına başladı.
Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Antrenman öncesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular ve personel Türk bayrağı açtı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas ve dar alan oyunları üzerinde çalışıldı.
Antrenmanda henüz ligleri bitmeyen futbolcular ile kupa törenine katılan Beşiktaşlı oyuncular yer almadı.
Antalya kampındaki ilk idmanda, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar, Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Halil Dervişoğlu yer aldı.
İrfan Can Kahveci koşu ile antrenmanı tamamlarken, bugün Antalya'ya gelen Umut Meraş da kampa katıldı.
Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.