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A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye sayılı günler kalan A Milli Takım'ın hazırlıkları başladı. Teknik direktör önderliğinde 'da toplanan milliler ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışmalar yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:07 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:08
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, kampındaki çalışmalarına başladı.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenmanı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular ve personel Türk bayrağı açtı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas ve dar alan oyunları üzerinde çalışıldı.

Antrenmanda henüz ligleri bitmeyen futbolcular ile kupa törenine katılan Beşiktaşlı oyuncular yer almadı.

Antalya kampındaki ilk idmanda, , , , Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar, Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

İrfan Can Kahveci koşu ile antrenmanı tamamlarken, bugün Antalya'ya gelen Umut Meraş da kampa katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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