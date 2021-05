Hedefe kilitlendik

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş olağanüstü koşulların devam ettiğini ifade ederek sözlerine başladı. 17 Mayıs-1 Haziran arasında Antalya'da yapılacak kamp kadrosunu açıklayan Güneş, "Milli takım benim için herkes ve her şeyden daha önemlidir. Onu korumak ve sahiplenmek asli görevimizdir. Beklentileri büyüttüğümüzü biliyoruz ve ona göre davranmak zorundayız. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimizdi, ona göre ilerliyoruz. Hedefimiz ve planımız belli. Gençlerimize güveniyoruz. Doğru olacağız. Türkiye kazanırsa biz de kazanacağız" dedi.



ELEMEDE GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK



Gurur duyulan inançlı bir takım olmak istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Kötülükleri şutlayacak, iyilikleri kucaklayacağız. Zaman ve sabır en büyük yardımcımız olacak. Gurur duyulan inançlı bir takım olmak istiyoruz. Futbolun skorlardan daha fazla değer kazandığını biliyoruz. Oyuncularım, Dünya Kupası Elemeleri'nde bunu gösterdi. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları insanları birbirine kenetliyor. 3.5 milyar izleyicisi var. Din, dil, ırk, sosyo ekonomik ve sınıf farkı olmaksınız milyarlarca kişiyle aynı duyguları yaşamanın tadına varacağız" ifadelerini kullandı.



LİGLERİ GERİDE BIRAKMALIYIZ



Şenol Güneş, her futbolcunun kendi takımında yaşadıklarını unutması gerektiğinin altını çizdi. Güneş, "Şampiyon olan, başarısız olan ve küme düşenler olacaktır. Gelecek sene bu yarış yine devam edecektir. 1. Lig'de, 2. Lig'de ve 3. Lig'de şampiyon olanları kutluyorum, Play- Off'taki takımlara başarılar diliyorum" dedi.



ÇAĞRILMA ŞANSLARI VAR



Kadroya alınmayan futbolcuların şanslarının sürdüğünü açıklayan Güneş, "Kadronun dışında kalanların şansı yok diye bir şey yok. Kadroya yeni çağrılması düşünülen birçok oyuncu çalışmaya devam etsinler. Yeni oyuncular da olacaktır" diye konuştu.



HEPSİNİ AÇIKLAMADIK



Şenol Güneş, "Kadro için birçok isim hala düşünülüyor. Salih'in sakatlığı var. Muhammet Demir ve Adem Büyük gelebilir. Berat 4 maçtır oynamıyor" dedi.



30 kişilik aday kadroya başka oyuncuların da çağrılabileceğini söyleyen Şenol Güneş, bazı futbolcuların ismini verdi. Tecrübeli hoca, "Salih Uçan'ın sakatlığı var. Trabzonspor'da Berat var, 4 maçtır oynamıyor. Gençlerbirliği'nde Berat ve Mert Çetin'i beğenmiştim. Mert, Roma'ya gitti, Berat da Trabzonspor'a gitti. Allah korusun, Burak Yılmaz olmazsa Muhammet Demir olur, Adem Büyük olabilir. Gol kralı olan Okan Yılmaz'ı iki sene almamıştım" şeklinde görüş belirtti.



CANER'DEN VERİM ALAMADIK



Beğendiği futbolcuların olduğunu aktaran Güneş, "Salih ve Musa çok beğendiğim oyuncular. Ama şu anda kadroda yoklar. Belki seneye direkt oynayacaklar. Hakan Arslan yaşı ve mevki itibariyle direkt düşünsem kadroya alacaktım. Uğur Çiftçi'yi düşünebilirdim sol bekte. Caner Erkin'i kadroya elemelerde çağırdık ancak istediğim verimi alamadık" yorumunda bulundu.



LİDERLİĞİ İSTİYORUM



Kağıt üstünde İtalya'nın favori olduğunu kaydeden Şenol Güneş, "Ama ben liderlik istiyorum. İsviçre hücum yanı iyi olan, Galler ise savunması iyi olan bir takım. İtalya her ikisini de yapabilen takım. Tabii ki hepsinin zaafları da var. Koşullarda zorluklar olsa da, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığımız 3 maçta iyi puan topladığımızı düşünüyorum. Ama bugün sorsanız hangi maçtan 3 puanla ayrılırsınız diye, herkes Letonya der. Ama o maçta 3 puan alamadık" dedi.



İKİ VİZEYİ DE ALACAĞIZ



Her maça farklı taktikle hazırlanabileceklerini aktaran Güneş, "İtalya'yı yenersek diğer iki maça farklı taktikle çıkarız" dedi. Çeyrek final maçlarının Rusya'da, yarı final ve final müsabakasının İngiltere'de oynanacağı üzerine konuşan Güneş, "Rusya vizesini de alacağız, İngiltere vizesini de" yorumunu yaptı.



KEŞKE TRABZON DA OLSAYDI



Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da yorumlayan teknik patron, "Heyecanlı bir Süper Lig sezonu oldu. Keşke Trabzonspor da şampiyonluk yarışının içinde olsaydı, o zaman daha da heyecanlı olacaktı. Sonunda baktığınız zaman üç takım için söyleyeyim, üç takım da şampiyon olabilirdi, eline geldi. O zaman kimse bunların elinden şampiyonluğu almadı" ifadelerini kullandı.



İLK MAÇ 'GARDAŞ'LA!



Milli takımın hazırlık kampı da belli oldu. İlk maç 27 Mayıs'ta Alanya'da Azerbaycan ile yapılacak. İkinci rakip daha sonra açıklanacak. 2 Haziran'da Almanya'ya geçecek ay-yıldızlılar, 3 Haziran'da Moldova ile karşılaşacak. 10 Haziran'da İtalya'ya gidecek kırmızı-beyazlılar, 11 Haziran'da İtalya maçıyla EURO 2020'ye başlayacak. 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'daki İsviçre maçları Azerbaycan'da oynanacak.



3 GÜN SONRA KAMP



Milli Takım'ın 18 Mayıs'ta Antalya toplanacağını açıklayan Şenol Güneş, "27 Mayıs ve 31 Mayıs'ta 2 hazırlık maçı yapacağız. 3 Haziran'da Almanya'da hazırlık maçı oynayacağız. 10 Haziran'da Roma'ya gidip 11 Haziran'da maça çıkacağız. Ardından da Azerbaycan'a gidip Galler ve İsviçre ile karşılaşacağız" dedi.



TAKIMLARIN GÜCÜ EŞİT



EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı grupta yer alan Türkiye'nin rakiplerinden eksik kalmadığını aktaran Şenol Güneş, "Grupta denk takımlar olduğunu düşünüyorum. Bir seviye üstte olan takım olarak İtalya'yı söyleyebiliriz. İlk maçı kazanırsak dengeler oynar" diye konuştu.