Son dakika spor haberi: Şenol Güneş EURO 2020 kadrosunu açıkladı!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek geniş kadroyu açıkladı. Açıklamaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE A MİLLİ TAKIM GENİŞ KADROSU

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu

ASpor CANLI YAYIN

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Farklılıklarımız olacak, bütünlüğümüz asla bozulmayacak. Futbol ortak değerimizdir. Gençlerimize güveniyoruz. Sevdamız da imtihanımız da büyük. Biz Türkiye için kazanmak istiyoruz. Büyük hayallerimiz için büyük adımlar atmayı düşünüyoruz. Kötülükleri şutlayacak, iyilikleri kucaklayacağız. Gurur duyulan bir takım olmak istiyoruz. Ülkemiz adına buradayız. Futbol umut verir, birlikte davranmanın takım olmanın önemini hatırlatır. Futbol, günlük başarılardan daha fazla değer taşır. Avrupa ve dünya şampiyonaları insanları bir araya getiriyor. Şampiyon olan takımları kutluyorum, düşenlerin de daha güçlü şekilde geri gelmelerini bekliyoruz. Kadroya çağrılmak isteyen oyuncular çalışmaya devam etsinler. Kadromuz 30 kişi olacak. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğiz. Herkesten destek istiyorum. İnatçıyız, kenetlendik. Birlik olup ortak hayal kurduğumuzda her şeyi başardığımızı gösterdik. Yüreğimizdeki umutla yarışacağız. Bu zor grupta kimin birinci kimin sonuncu olacağı hiç belli olmaz. Rakiplerimize karşı üstünlük sağlarsak, FIFA sıralamasında daha iyi yerlere geleceğiz. Sakat olan Cenk Tosun bizimle olmayacak. Halil Dervişoğlu'nu görmek istiyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nu da yakından çalışmayla göreceğiz. Caner Erkin bizim için değerli bir oyuncu ama oyun olarak bize düşündüğümüz verimin altında kaldı. Defansif yönü zayıf kaldı. Orada daha ileriye dönük düşündük. Rıdvan Yılmaz'ı düşündüm. Her oyuncuyu 1 Haziran'daki listeye kadar alabiliriz.