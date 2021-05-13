Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'den Türkiye açıklaması! "Hafife alırsak üzülürüz"

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü 'den açıklaması! "Hafife alırsak üzülürüz"

A Grubu ilk maçında 'mız, ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesi Teknik Direktörü önemli açıklamalarda bulundu. Turnuvadaki favorilerinden bahseden deneyimli çalıştırıcı maçıyla ilgili olarak, "Hafife alırsak, çok üzülürüz. Grupta çok ciddi olacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 18:26
Son dakika spor haberleri: İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'den Türkiye açıklaması! "Hafife alırsak üzülürüz"

'mızın 'deki rakiplerinden 'da teknik direktör açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Mancini, "'yi hafife alırsak, çok üzülürüz. Grupta çok ciddi olacağız. Kupa için , ve 'yı favoriler olarak görüyorum ama biz de şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Verratti'nin sakatlığına da değinen deneyimli hoca, "Verratti'nin sakatlığı basit bir sakatlık değil ama ben umutluyum. Onunla konuştum, 1 ay daha var, ne olacağını göreceğiz. Bizim takımımızın bir karakteri var ve herkes ne yapacağını biliyor. Takımda iyi bir hava var ve bu gelişimimiz için çok ktitik olacak" dedi. , 11 Haziran'daki açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA