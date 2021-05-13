Son dakika spor haberleri: İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'den Türkiye açıklaması! "Hafife alırsak üzülürüz"

A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Mancini, "Türkiye'yi hafife alırsak, çok üzülürüz. Grupta çok ciddi olacağız. Kupa için Fransa, İngiltere ve Belçika'yı favoriler olarak görüyorum ama biz de şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Verratti'nin sakatlığına da değinen deneyimli hoca, "Verratti'nin sakatlığı basit bir sakatlık değil ama ben umutluyum. Onunla konuştum, 1 ay daha var, ne olacağını göreceğiz. Bizim takımımızın bir karakteri var ve herkes ne yapacağını biliyor. Takımda iyi bir hava var ve bu gelişimimiz için çok ktitik olacak" dedi. A Milli Takımımız, 11 Haziran'daki açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.