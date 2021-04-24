Hedef Dünya Kupası

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, beIN Sports'a konuk oldu. Başarılı hoca bu yaz yapılacak EURO 2020'de başarılı sonuçlar almak istediklerini söyledi. Asıl hedeflerinin 2022Dünya Kupası'nın olduğunu belirten Güneş, birçok konuya değindi. Avrupa Süper Ligi'ni değerlendiren Güneş, "Futbol bulunduğumuz hayatın bir parçası. Hayatımızın merkezinde. Endüstriyel olması normal. Yok etme savaşı değil, rekabet içinde en iyisini çıkartmak gerekiyor. Para araçtır, önemli olan değerdir. Taraftar ruhunu vermezse zaten sen yoksun. Beni, ben yapan taraftardır" diye konuştu. ŞENOL Güneş, hakem hataları ve Türkiye'de sürekli gündem olan hakemlerle ilgili, "Tartışma lar aynı şekilde devam ediyor. Hakem hata yaptı diyoruz şimdi kasıt yaptı diyoruz. Tartışmalı pozisyonlar hep olacak. VAR için 'Kalksın' demem ama gelişmesi gerek" dedi. Türkiye'de futbolun yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Güneş, "Adama mı, fikre mi ihtiyacımız var. Futbolu yeniden inşa etmemiz lazım. Almanya'nın çok gerisindeyiz. Statlar çok iyi, mahalle arasında gezi alanları çok olursa sağlıklı toplum olur ve sporcular çıkar" yorumunu yaptı.
TRABZON FUTBOL KENTİ OLACAK
Trabzon ile ilgili de görüşlerini belirten Şenol Güneş, "Trabzon, bir futbol kenti oldu ama daha olacak, tam olmadı. Sporcuları iyi birey olarak hazırlamak gerekiyor. Altınordu bunun örneği. Bir madene yatırım yapıyorsunuz, satıyorsunuz. Tanıtım tarafı ve sana getirilen paraya bak. Burak, Zeki, Yusuf parasını buraya getiriyor. Döviz olarak bonservis alıyorsun" yorumunu yaptı.