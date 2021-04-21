Prim aldı diyen eksik almıştır!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Ayyıldızlıların prim aldığı iddialarıyla ilgili, "Ben almadığıma göre prim konusunu konuşan aldı herhalde ya da eksik prim almışlar. Bu fuzuli konuları konuşmamak için futbolu bırakacağım" dedi. Dünya Kupası elemelerine iyi başladıklarını hatırlatan tecrübeli hoca, "Lider başladık ve inşallah maçlar bitiğinde de lider oluruz. Eylül ayında alacağımız 7 ya da 9 puan avantajımızı devam ettirir" değerlendirmesini yaptı. Güneş, hedefin şampiyonayı iyi geçirmek ve Dünya Kupası'na katılmak olduğunu kaydetti. 2022'de bitecek sözleşmesini yenileyebileceğini sözlerine ekledi