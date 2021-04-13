Son dakika spor haberleri: İtalya'da flaş EURO 2020 gelişmesi! İstanbul'a alınabilir

EURO 2020'de Türkiye ile İtalya arasında oynanacak açılış maçının oynanacağı Roma'nın, bu karşılaşmayı ev sahipliği yapıp yapmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. UEFA pandemi koşullarına rağmen Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki maçları kısmi de olsa seyircili oynatmak isterken, ev sahibi kentlerden bir çoğu ne kadar minimum seyirciyi kabul edeceklerini Avrupa futbolunun patronlarına bildirdi.

FEDERASYON-BİLİM KURULU UZLAŞAMADI

Bu konuda UEFA'ya bir rakam iletemeyen ülkeler arasında yer alan İtalya'ya UEFA tarafından ek süre tanındı ve 19 Nisan'a kadar bu konudaki bildirimini gerçekleştirmesi istendi. İtalya Futbol Federasyonu yüzde 25 kapasiteyle karşılaşmanın oynanmasına onay verse de ülkedeki bilim kurulunun itirazı neticesinde İtalya henüz bu rakamı resmi olarak saptayamadı.



"UEFA'NIN SON TARİHİ GERÇEKÇİ DEĞİL"

İtalya Bilim Kurulu Başkanı Franco Locatelli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "UEFA tarafından seyirci sayısı ibraz etmek için yapılan son başvuru tarihi gerçekçi değil çünkü virüsün yayılımını öngörmek zor" diye konuştu.

İSTANBUL ÜÇ ALTERNATİF ŞEHİR ARASINDA

İtalya'da Roma'nın ev sahipliğini riske attığı yönünde haberler yayınlanırken, La Repubblica gazetesi "Türkiye-İtalya maçına ev sahipliği yapmak için üç alternatif belli oldu bile: İstanbul, Moskova veya Varşova" diye yazdı.