Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: İtalya'da flaş EURO 2020 gelişmesi! İstanbul'a alınabilir

Son dakika spor haberleri: 'da flaş gelişmesi! 'a alınabilir

'de ilk maçını A Milli Futbol Takımı'mızla yapacak olan 'da futbol federasyonu ile bilim kurulu arasındaki uzlaşmazlık, maçın oynanacağı yer konusunda belirsizlik yarattı. Açılış maçının oynanacağı 'nın bu karşılaşmaya ev sahipliği yapıp yapmayacağı kesinlik kazanmadı. İtalya basını, ’ya seyirci kapasite sayısı bildirmeyen Roma’nın, EURO 2020 ev sahipliğini riske attığını belirtti ve ’un -İtalya maçını düzenlemek adına alternatifler arasında yer aldığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 19:40 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 19:43
Son dakika spor haberleri: İtalya'da flaş EURO 2020 gelişmesi! İstanbul'a alınabilir

'de ile arasında oynanacak açılış maçının oynanacağı 'nın, bu karşılaşmayı ev sahipliği yapıp yapmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. pandemi koşullarına rağmen 'ndaki maçları kısmi de olsa seyircili oynatmak isterken, ev sahibi kentlerden bir çoğu ne kadar minimum seyirciyi kabul edeceklerini Avrupa futbolunun patronlarına bildirdi.

FEDERASYON-BİLİM KURULU UZLAŞAMADI
Bu konuda UEFA'ya bir rakam iletemeyen ülkeler arasında yer alan İtalya'ya UEFA tarafından ek süre tanındı ve 19 Nisan'a kadar bu konudaki bildirimini gerçekleştirmesi istendi. yüzde 25 kapasiteyle karşılaşmanın oynanmasına onay verse de ülkedeki bilim kurulunun itirazı neticesinde İtalya henüz bu rakamı resmi olarak saptayamadı.


"UEFA'NIN SON TARİHİ GERÇEKÇİ DEĞİL"
İtalya Bilim Kurulu Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "UEFA tarafından seyirci sayısı ibraz etmek için yapılan son başvuru tarihi gerçekçi değil çünkü virüsün yayılımını öngörmek zor" diye konuştu.

İSTANBUL ÜÇ ALTERNATİF ŞEHİR ARASINDA
İtalya'da Roma'nın ev sahipliğini riske attığı yönünde haberler yayınlanırken, gazetesi "Türkiye-İtalya maçına ev sahipliği yapmak için üç alternatif belli oldu bile: , veya " diye yazdı.

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