Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Azerbaycan'dan A Milli Takım'ımıza büyük jest! Seyirci...

Son dakika spor haberi: 'dan 'ımıza büyük jest! Seyirci...

'ndan, 'ımıza büyük bir jest geldi. Yapılan açıklamada EURO 2020 mücadelerinde 'nin ve maçları için 'na %50 oranında seyirci alınacağını duyurdu. Buna göre; A Milli Takım'ımızı, 35 bin taraftar destekleyebilecek. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 16:32
Son dakika spor haberi: Azerbaycan'dan A Milli Takım'ımıza büyük jest! Seyirci...

Futbol Şampiyonası'nda 'nin iki maçına ev sahipliği yapacak 'nda bu karşılaşmaların seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacakları belli oldu. 'ndan yapılan açıklamada üç grup maçı ve bir de çeyrek final olmak üzere turnuvadaki 4 maçın ev sahibi olacak stadyumda yüzde 50 kapasite ile seyirci alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

16 HAZİRAN: GALLER, 20 HAZİRAN: İSVİÇRE
Türkiye'nin iki maçına ev sahipliği yapacak olmasından dolayı, ay-yıldızlıları en yakından ilgilendiren yer olan Bakü Olimpiyat Stadı'nda 'in öğrencileri 16 Haziran'da ve 20 Haziran'da ise ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE'YE 35 BİN KİŞİLİK DESTEK
70 bin kapasiteye sahip Bakü Olimpiyat Stadı'nın yarı doluluk oranı olan 35 bin seyirci, bu karşılaşmalarda tribünde olabilecek ve Türkiye buradaki maçlarında, önemli bir seyirci desteğini arkasına alacak. Federasyon tarafından, alınan kararla ilgili tüm detaylı bilginin 'ya teslim edildiği ifade edildi.

DIŞARDAN GELECEK SEYİRCİYİ DE KAPSIYOR
UEFA'nın ev sahibi şehirlere, ülkelerindeki salgının durumuna göre kendilerinin karar almasına olanak tanıdığının hatırlatıldığı federasyon açıklamasında, bunun üzerine Azerbaycanlı yetkililerin bir toplantı gerçekleştirdikleri ve bu karara vardıkları belirtildi. Alınan kararın sadece yerel taraftarları kapsamadığı, maçlarını o statta oynayacak takımların taraftarlarını da kapsadığı, Futbol Federasyonu açıklamasında yer aldı.

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