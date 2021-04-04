Son dakika spor haberleri: A Milli yıldızımız Orkun Kökçü'nün corona virüsü testi pozitif çıktı!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarında Hollanda, Norveç ve Letonya'yla karşılaşan A Milli Takım'da corona virüsü şoku yaşanmaya devam ediyor. Ay-yıldızlılarda ilk olarak İrfan Can Kahveci ve Nazım Sanagre'nin corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından vaka sayısı hızla yayıldı. Son olarak vaka sayısı 16'e yükseldi.
ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLADI!
Milli takımın genç isimlerinden Orkun Kökçü corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kökçü: "Maalesef corona virüsü testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim." ifadelerini kuıllandı.