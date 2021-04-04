Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: A Milli yıldızımız Orkun Kökçü'nün corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika spor haberleri: yıldızımız 'nün corona virüsü testi pozitif çıktı!

Futbol Takımımı'mızda corona virüsü kabusu sürüyor. Son olarak sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasının ardından vaka sayısı 16'ya yükseldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 13:06
Son dakika spor haberleri: A Milli yıldızımız Orkun Kökçü'nün corona virüsü testi pozitif çıktı!

maçlarında , ve 'yla karşılaşan Takım'da corona virüsü şoku yaşanmaya devam ediyor. Ay-yıldızlılarda ilk olarak ve 'nin corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından vaka sayısı hızla yayıldı. Son olarak vaka sayısı 16'e yükseldi.

ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLADI!
Milli takımın genç isimlerinden corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kökçü: "Maalesef corona virüsü testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim." ifadelerini kuıllandı.

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