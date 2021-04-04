Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Avrupa'da gündem oldu! "Türkler İtalya'yı korkutuyor"

'da gündem oldu! "Türkler 'yı korkutuyor"

'mız, maçlarında ve 'i devirirken, ile şanssız bir şekilde berabere kalmıştı. 'ımızın bu çıkışı 'da büyük yankı uyandırırken, 'de rakibimiz olan 'da da gündem oldu. Ünlü internet sitesi Calciomercato, A Milli Takım'ımız ile ilgili okuyucularına aktardığı haberin başlığında "Türkiye şimdi de İtalya'yı korkutuyor" dedi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 14:30
A Milli Takım Avrupa'da gündem oldu! "Türkler İtalya'yı korkutuyor"

A Milli Futbol Takım'ımız, 'de , Galler ve İsviçre ile aynı gruba düşmüştü. Haziran ayında başlayacak bu turnuva öncesi Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında , ve ile karşı karşıya gelmişti.

A Milli Takım Avrupa'da gündem oldu! "Türkler İtalya'yı korkutuyor"

Ay yıldızlılar, 'yı 4-2, 'i 3-0 mağlup etmiş ve ile 3-3 berabere kalmıştı.

A Milli Takım Avrupa'da gündem oldu! "Türkler İtalya'yı korkutuyor"

Millilerimizin bu yüksek performansı, 'deki rakiplerimizden 'da da yankı uyandırdı. Çizme basını 'ımızın performansını kaleme alırken, "Türkiye şimdi de İtalya'yı korkutuyor" dedi.

A Milli Takım Avrupa'da gündem oldu! "Türkler İtalya'yı korkutuyor"

"BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE"
Haberin detaylarında 'nın 'deki rakiplerinden Türkiye için, "İtalya, EURO 2021'deki ilk maçını Türkiye ile oynayacak. Son maçlarda beklentilerin çok üzerine çıktılar. Onlarla karşı karşıya gelecek olmak pek hoş değil. Sahada rekabet etmesi zor bir takım." dedi.

A Milli Takım Avrupa'da gündem oldu! "Türkler İtalya'yı korkutuyor"

GENÇ VE YAŞLI GRUP BİRLEŞTİ
Öte yandan genç ve yaşlı futbolcuların iyi bir uyum yakaladığı aktarılan haberin devamında, "Liverpool'lu Kabak, Sassuolo'lu Müldür, Juventus'lu Demiral, Fenerbahçeli Ozan Tufan gibi genç yetenekleri ile beraber Milan'lı Çalhanoğlu ve paslanmaz çelik gibi olan Lille'li Burak Yılmaz var. Her iki jenerasyonu da birleştirmeyi başarabilen bir takım. Bolca gol atıyorlar." denildi.

A Milli Takım Avrupa'da gündem oldu! "Türkler İtalya'yı korkutuyor"

DİKKAT!
Haberin sonlarında, Türk Milli Takımı'nın istatistikleri paylaşıldı. Maçlarda 1'den fazla gol atılması, 'ten gol yenmemesi ele alındı ve Mancini'nin, Türkiye'ye dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

SON DAKİKA