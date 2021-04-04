A Milli Takım Avrupa'da gündem oldu! "Türkler İtalya'yı korkutuyor"

"BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE" Haberin detaylarında İtalya 'nın EURO 2021 'deki rakiplerinden Türkiye için, "İtalya, EURO 2021'deki ilk maçını Türkiye ile oynayacak. Son maçlarda beklentilerin çok üzerine çıktılar. Onlarla karşı karşıya gelecek olmak pek hoş değil. Sahada rekabet etmesi zor bir takım." dedi.

GENÇ VE YAŞLI GRUP BİRLEŞTİ

Öte yandan genç ve yaşlı futbolcuların iyi bir uyum yakaladığı aktarılan haberin devamında, "Liverpool'lu Kabak, Sassuolo'lu Müldür, Juventus'lu Demiral, Fenerbahçeli Ozan Tufan gibi genç yetenekleri ile beraber Milan'lı Çalhanoğlu ve paslanmaz çelik gibi olan Lille'li Burak Yılmaz var. Her iki jenerasyonu da birleştirmeyi başarabilen bir takım. Bolca gol atıyorlar." denildi.