A Milli Takım Avrupa'da gündem oldu! "Türkler İtalya'yı korkutuyor"

A Milli Futbol Takım'ımız, EURO 2021'de İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı gruba düşmüştü. Haziran ayında başlayacak bu turnuva öncesi Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelmişti.
Ay yıldızlılar, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 mağlup etmiş ve Letonya ile 3-3 berabere kalmıştı.
Millilerimizin bu yüksek performansı, EURO 2021'deki rakiplerimizden İtalya'da da yankı uyandırdı. Çizme basını A Milli Takım'ımızın performansını kaleme alırken, "Türkiye şimdi de İtalya'yı korkutuyor" dedi.