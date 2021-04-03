Haberler A Milli Futbol Takımı Prim gerçek dışı

Prim gerçek dışı

, oyuncularının prim aldığı şeklindeki haberleri yalanalyarak, “Müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, oyuncuların ve teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:33 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Prim gerçek dışı

Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncularına sonrasında prim verildiği iddialarını sert bir şekilde yalanladı. Söz konusu haberlerde; A Milli Takım futbolcularımızın, ve maçlarıyla ilgili olarak hak ettikleri iddia edilen gerçek dışı prim rakamları dile getirildiği vurgulandı. Şu anda müsabaka bazında belirlenmiş prim bedeli olmadığı ve gerek oyuncuların gerekse de teknik heyetin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu olmadığı hatırlatıldı.

'BİZİM ÇOCUKLAR'A GÜVENİN
Doğru olmayan haberlerin, ayyıldızın kutsallığı ile bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, "Milli Takımımızın şu andaki hedefleri, 'nda ülkemizi en üst seviyede temsil etmek, 'ne katılmak ve bayrağımızı sürekli başarılarla dalgalandırmaktır. Türk halkından kendilerini mutlu etmek için çabalayan "Bizim Çocuklar"a inanmalarını ve güvenmelerini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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