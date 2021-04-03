Prim gerçek dışı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım oyuncularına Dünya Kupası Elemeleri sonrasında prim verildiği iddialarını sert bir şekilde yalanladı. Söz konusu haberlerde; A Milli Takım futbolcularımızın, Hollanda ve Norveç maçlarıyla ilgili olarak hak ettikleri iddia edilen gerçek dışı prim rakamları dile getirildiği vurgulandı. Şu anda müsabaka bazında belirlenmiş prim bedeli olmadığı ve gerek oyuncuların gerekse de teknik heyetin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu olmadığı hatırlatıldı.

'BİZİM ÇOCUKLAR'A GÜVENİN

Doğru olmayan haberlerin, ayyıldızın kutsallığı ile bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, "Milli Takımımızın şu andaki hedefleri, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en üst seviyede temsil etmek, Dünya Kupası Finalleri'ne katılmak ve bayrağımızı sürekli başarılarla dalgalandırmaktır. Türk halkından kendilerini mutlu etmek için çabalayan "Bizim Çocuklar"a inanmalarını ve güvenmelerini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.