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Son dakika spor haberi: 'nın hocası Angelovski'den 'ye övgü! "Oyununu gördükten sonra..."

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü Igor Angelovski, 'yı yendikleri maçın ardından 'ye övgüde bulunarak, "Sizin oyununuzu gördükten sonra Almanya karşısında kazanmaya olan inancım arttı" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 09:24
Son dakika spor haberi: Kuzey Makedonya'nın hocası Angelovski'den Türkiye'ye övgü! "Oyununu gördükten sonra..."

Dünya Kupası elemelerinde 'ya 20 yıl sonra ilk yenilgiyi tattıran Teknik Direktörü Igor Angelovski, büyük yankı uyandıran zaferin perde arkasını anlattı. 'a konuşan Angelovski, 'den ilham aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"ELJIF ELMAS GİBİ OYUNCULARIM..."

Kuzey Makedonya'nın en büyük avantajı ülke dışına gönderdiği oyuncu sayısının çok fazla olması. gibi oyuncularım gittikleri ülkelerde hem teknik anlamda hem de yetenek olarak kendilerini daha iyi noktalara taşıyabiliyorlar. Eğer siz de kulübede bu yetenekleri kullanmayı ve onların dillerinden konuşmayı biliyorsanız o zaman istediğiniz sonuçları alabiliyorsunuz. Özellikle mütevazı liglere sahip ülkelerin, bu tarz karşılaşmalarda başarılı olmaları için 'nın büyük liglerine gönderdikleri futbolcuların sayısını yükseltmeleri gerekiyor.

"37 YAŞINDAKİ PANDEV'İN BİLE..."

İyi gidişatımızın başka bir sırrı ise bu oyuncu grubumuzun egoları ile çatışmıyor olmaları. Her biri milli takımda egolarını bir kenarda bırakıp bir bütün halinde mücadele verebiliyorlar. Zaman zaman 37 yaşındaki Pandev'in bile saha içerisinde çok daha küçük yaşlardaki futbolcumuzdan öneriler aldığını görebilirsiniz. Bunu ortaya koymak aynı zamanda başarıyı da getirebiliyor.

"ORTAYA KOYDUĞU FUTBOL TAKDİRE ŞAYANDI"

'nın ve maçlarında ortaya koyduğu futbol takdire şayandı. Sizler de az önce belirttiğim gibi yurt dışına oyuncu ihracını artırdıktan sonra milli takım performansını yükseltenlerdensiniz. , gibi hatta gibi üst düzey teknik direktörlere sahip olmanız yine Türk futbolunun bir kazanımı. Eminim ki Türkiye yeni Fatih Terim'ler yeni Şenol Güneş'ler çıkarıp başarısını çok uzun seneler sürdürecektir. Almanya maçına çıkarken başaracağıma olan inancıma başka bir etken de Türkiye'nin Hollanda karşısında oynadığı futbolu görmemdi. Bu kazanmaya olan inancımı artıran bir başka etkendi.

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