Son dakika spor haberi: Kuzey Makedonya'nın hocası Angelovski'den Türkiye'ye övgü! "Oyununu gördükten sonra..."

Dünya Kupası elemelerinde Almanya'ya 20 yıl sonra ilk yenilgiyi tattıran Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, büyük yankı uyandıran zaferin perde arkasını anlattı. Sabah Spor'a konuşan Angelovski, Türkiye'den ilham aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"ELJIF ELMAS GİBİ OYUNCULARIM..."

Kuzey Makedonya'nın en büyük avantajı ülke dışına gönderdiği oyuncu sayısının çok fazla olması. Eljif Elmas gibi oyuncularım gittikleri ülkelerde hem teknik anlamda hem de yetenek olarak kendilerini daha iyi noktalara taşıyabiliyorlar. Eğer siz de kulübede bu yetenekleri kullanmayı ve onların dillerinden konuşmayı biliyorsanız o zaman istediğiniz sonuçları alabiliyorsunuz. Özellikle mütevazı liglere sahip ülkelerin, bu tarz karşılaşmalarda başarılı olmaları için Avrupa'nın büyük liglerine gönderdikleri futbolcuların sayısını yükseltmeleri gerekiyor.

"37 YAŞINDAKİ PANDEV'İN BİLE..."

İyi gidişatımızın başka bir sırrı ise bu oyuncu grubumuzun egoları ile çatışmıyor olmaları. Her biri milli takımda egolarını bir kenarda bırakıp bir bütün halinde mücadele verebiliyorlar. Zaman zaman 37 yaşındaki Pandev'in bile saha içerisinde çok daha küçük yaşlardaki futbolcumuzdan öneriler aldığını görebilirsiniz. Bunu ortaya koymak aynı zamanda başarıyı da getirebiliyor.

"ORTAYA KOYDUĞU FUTBOL TAKDİRE ŞAYANDI"

Türk Milli Takımı'nın Hollanda ve Norveç maçlarında ortaya koyduğu futbol takdire şayandı. Sizler de az önce belirttiğim gibi yurt dışına oyuncu ihracını artırdıktan sonra milli takım performansını yükseltenlerdensiniz. Fatih Terim, Şenol Güneş gibi hatta Abdullah Avcı gibi üst düzey teknik direktörlere sahip olmanız yine Türk futbolunun bir kazanımı. Eminim ki Türkiye yeni Fatih Terim'ler yeni Şenol Güneş'ler çıkarıp başarısını çok uzun seneler sürdürecektir. Almanya maçına çıkarken başaracağıma olan inancıma başka bir etken de Türkiye'nin Hollanda karşısında oynadığı futbolu görmemdi. Bu kazanmaya olan inancımı artıran bir başka etkendi.