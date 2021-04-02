'Biz bir aileyiz'

Ay-yıldızlı ekibimizin yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadıkları 3 maçı değerlendiren Burak, "Üç maçtan önce bize 7 puan alacaksınız deseler, seve seve kabul ederdik ama son maç böyle olunca çok üzüldük. İnanın kursağımızda kaldı. Hocalarımız, oyuncular olarak biz çok üzüldük. Letonya maçındaki skoru hiç yaşamak istemezdik, herkesten özür dileriz. 9 puan olmalıydı ama kötünün iyisiyle bitirdik diye" dedi.

'İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK'

Burak Yılmaz, haziran ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası için de şunları söyledi: "Avrupa Şampiyonası elemelerinde çok büyük bir başarı elde ederek son maçlar öncesi finallere katılmayı garantiledik. Bu, takımımıza çok büyük bir öz güven aşıladı. O maçların getirdiği öz güveni bu maçlarda da yaşadık. İyi konsantre olduğumuz sürece her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedef gruptan çıkmak. Rakiplerimizin ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var."

'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Dünya Kupası elemelerine iyi başladıklarına ve sonunun da iyi geleceğine vurgu yapan Yusuf ise "İlk iki maç çok güzel oldu. Son maç bizi biraz üzdü, o da nazarlık olsun. Yaptığımız bazı hatalardan ders çıkarırız diye düşünüyorum. Takımda birlik ve beraberlik üst noktada. Sadece bir takım değil, aile olduğumuzu her zaman söylüyorum. Mutluyuz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Güzel günler bizi bekliyor aslında. Avrupa Şampiyonası bizim için çok güzel olacak. Dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

'BİZİM ÇOCUKLARI HERKES GÖRECEK'

Milli Takım'ın genç yıldızı Ozan Kabak, sosyal medya hesabından umut dolu sözler sarfetti. Letonya maçında yaşanan beraberliğe değinen Ozan, "Beklemediğimiz puan kaybı bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda 'Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" ifadelerini kullandı.

JUVE'DEN MERİH AÇIKLAMASI

Corona virüs testi pozitif çıktığı için A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk 3 maçında forma giyemeyen Merih Demiral için kulübü Juventus'tan açıklama geldi. Ambulans uçakla İstanbul'dan Torino'ya götürülen yıldız futbolcunun kulübün otelinde izolasyona alındığı ifade edildi.

SON KURBAN KAAN AYHAN!

Letonya maçı öncesi A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Kaan Ayhan'ın da corona virüse yakalandığı açıklandı. Milli futbolcunun kulübü Sassuolo'dan yapılan açıklamada Kaan'ın İstanbul'da izolasyona alındığı ve durumunun takip edildiği duyuruldu.