Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Şenol Güneş: Dünya çapında bir takım olacağız

Son dakika spor haberi: : Dünya çapında bir takım olacağız

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü , 'nde oynanan 3 maçı ve gelecek planlamalarıyla ilgili konuştu. Güneş, "Hem Avrupa şampiyonaları, hem de Dünya kupalarında istikrarlı bir şekilde yer almalıyız. Dünya çapında bir hedefliyoruz. Bunun için de büyük turnuvaların vazgeçilmezlerinden olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman vazgeçmeyen, sahada savaşan bir takım izlettirmek önceliğimiz olacak. Bunu da herkese göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:20 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Şenol Güneş: Dünya çapında bir takım olacağız

Milli Takım Teknik Direktörü , 'nde oynanan 3 maçı ve gelecek planlamalarıyla ilgili konuştu. ve galibiyetlerinin ardından karşısındaki beraberliğin tüm takımı üzdüğünü belirten Güneş, "Hedeflediğimiz 9 puana ulaşamadık. Duran ve seken toplarda rakibe vurdurmamamız gerekiyordu. Mesela Hollanda'dan veya Norveç'ten yeseydik bu golleri biraz daha normal diyebilirdik. Bu beraberlik bizim adımıza büyük bir kayıp oldu. Futbolda bu tarz sürpriz sonuçlara alışık olmalıyız" dedi.

İLK HEDEF AVRUPA!

Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Mayıs ortasında kampa girip, daha sonra Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Çok önemli karşılaşmalar oynayacağız ve artık bunları düşünmek zorundayız. Hem Avrupa şampiyonaları, hem de Dünya kupalarında istikrarlı bir şekilde yer almalıyız. Dünya çapında bir hedefliyoruz. Bunun için de büyük turnuvaların vazgeçilmezlerinden olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman vazgeçmeyen, sahada savaşan bir takım izlettirmek önceliğimiz olacak. Bunu da herkese göstereceğiz."

MİLLİLER İLK 3'TE!
'ndeki ilk 3 maçta Hollanda'nın 4, Norveç ve Letonya'nın ise 3'er kez ağlarını havalandıran , bu süreçte en çok gol atan takımlar arasına girdi. E Grubu'nda 12 golle ilk sırayı alırken, grubumuzda 'a 7-0 mağlup eden Hollanda 11 golle ikinci oldu. Türkiye ise F Grubu lideri ile 10 gol atıp, 3. en skorer takım unvanını aldı.

MAÇLARA 5 AY MOLA!
Sırasıyla Hollanda, Norveç ve Letonya ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşan A Milli Takım, bu organizasyondaki 4. maçını 5 ay sonra oynayacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, 1 Eylül'de Karadağ'ı konuk edecek. 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacak. Türkiye, 7 Eylül'de de Hollanda'ya konuk olacak.

SON DAKİKA