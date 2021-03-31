Son dakika spor haberi: Usta kalemden Türkiye-Letonya maçı değerlendirmesi! "Gecenin en iyisi..."

Dün 3-2'den sonra Şenol Güneş'in yaptığı değişiklikler tabelayı tutmaya yetmedi. Yusuf yorulmuş, Hakan da çıkarken kasığını tutuyordu. Görkemli iki galibiyetin ardından elbette bu beraberlik hesapta yoktu. Ancak 'Şu 3 maçtan 7 puan çıkartırız' denilse herkes de öpüp başına koyardı.

Zeki ve Merih ile bu defans hattı çizgisini yukarıya taşıyacaktır. Avrupa Şampiyonası öncesinde iyi olan çok şey var, arızaları gidermek için de vakit... Güneş ve yolu açık olsun. Dün gecenin en iyisi Mert Müldür'e ayrıca tebrikler.