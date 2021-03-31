Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Usta kalemden Türkiye-Letonya maçı değerlendirmesi! "Gecenin en iyisi..."

Son dakika spor haberi: Usta kalemden - maçı değerlendirmesi! "Gecenin en iyisi..."

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası elemelerinde ile karşı karşıya gelen , rakibiyle 3-3 berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti. yazarı mücadeleyi değerlendirirken, milli oyuncunun performansını öne çıkardı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:00
Son dakika spor haberi: Usta kalemden Türkiye-Letonya maçı değerlendirmesi! "Gecenin en iyisi..."

BÜLENT TİMURLENK - EKSİKLERİN BEDELİ!

Oyunu kendi yarı sahamızda kabul edip kontrataklarla gol aradığımız ve 7 golle kazandığımız Hollanda ile Norveç maçlarının ardından karşısında elbette farklı bir oyun oynayacaktık. Çünkü roller değişmişti. Klişe tabirle erken gol bulursak maçı rahat kazanırdık.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Türkiye-Letonya maçı değerlendirmesi! "Gecenin en iyisi..."

İrfan ve Nazım'ın sakatlığı ardından maçı öncesinde kadrodan çıkartılan isimlerle Şenol Güneş'in elindeki kadro, derinliğini yitirdi ve bunun bedelini iki kez öne geçtiğimiz maçta 'belalımız' Letonya'ya iki kez yakalanarak ödedik.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Türkiye-Letonya maçı değerlendirmesi! "Gecenin en iyisi..."

Norveç maçında ikiz kuleler Haaland ve Sörloth'a 70 dakika pozisyon vermeyen takım dün 1.90'ın üzerinde stoperi ve santrforu olan 'ya altıpas içinde üç karambol topu verdi. Almanya ve Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçlarında yenen 3 gol, Uluslar Ligi'ndeki kalemizi gole kapatamadığımız maçlar büyük coşkumuzun yanında hep düzeltilmesi gereken bir zafiyet olarak duruyordu.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Türkiye-Letonya maçı değerlendirmesi! "Gecenin en iyisi..."

Dün 3-2'den sonra Şenol Güneş'in yaptığı değişiklikler tabelayı tutmaya yetmedi. Yusuf yorulmuş, Hakan da çıkarken kasığını tutuyordu. Görkemli iki galibiyetin ardından elbette bu beraberlik hesapta yoktu. Ancak 'Şu 3 maçtan 7 puan çıkartırız' denilse herkes de öpüp başına koyardı.

Son dakika spor haberi: Usta kalemden Türkiye-Letonya maçı değerlendirmesi! "Gecenin en iyisi..."

Zeki ve Merih ile bu defans hattı çizgisini yukarıya taşıyacaktır. Avrupa Şampiyonası öncesinde iyi olan çok şey var, arızaları gidermek için de vakit... Güneş ve yolu açık olsun. Dün gecenin en iyisi Mert Müldür'e ayrıca tebrikler.

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