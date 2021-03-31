Son dakika spor haberi: Usta kalemden Türkiye-Letonya maçı değerlendirmesi! "Gecenin en iyisi..."

BÜLENT TİMURLENK - EKSİKLERİN BEDELİ!
Oyunu kendi yarı sahamızda kabul edip kontrataklarla gol aradığımız ve 7 golle kazandığımız Hollanda ile Norveç maçlarının ardından Letonya karşısında elbette farklı bir oyun oynayacaktık. Çünkü roller değişmişti. Klişe tabirle erken gol bulursak maçı rahat kazanırdık.
İrfan ve Nazım'ın sakatlığı ardından Letonya maçı öncesinde kadrodan çıkartılan isimlerle Şenol Güneş'in elindeki kadro, derinliğini yitirdi ve bunun bedelini iki kez öne geçtiğimiz maçta 'belalımız' Letonya'ya iki kez yakalanarak ödedik.
Norveç maçında ikiz kuleler Haaland ve Sörloth'a 70 dakika pozisyon vermeyen takım dün 1.90'ın üzerinde stoperi ve santrforu olan Letonya'ya altıpas içinde üç karambol topu verdi. Almanya ve Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçlarında yenen 3 gol, Uluslar Ligi'ndeki kalemizi gole kapatamadığımız maçlar büyük coşkumuzun yanında hep düzeltilmesi gereken bir zafiyet olarak duruyordu.