Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Letonya maçını yorumladı

REHA KAPSAL - DEĞİŞTİRMEZ! Hollanda ve Norveç galibiyetlerinde planımız; topu rakibe bırakıp çok doğru alanları kontrol edip, hızlı öne doğru çıktığımız hücumlarda, bununla beraber duran topları da iyi kullanarak goller bulup, 6 puan almıştık. Letonya da bize topu bırakıp, daha kendi yarı alanında kabul edip, yerleşik savunmaya, set hücumu yapmaya zorladı. Bu ilk iki maçta oynamadığımız oyun kurgusuydu. Bir de buna 6 günde çıktığımız 3. Dünya Kupası eleme maçı olunca, ilk milli takım açıklandığında kadrodan 8 oyuncu da son Letonya maçında kadroda olmayışı, maça da erken gol bulup başlayıp arkasından ikinci yarı skoru 3-1'e getirmemizle beraber oyunu tutamadığımız gibi oyun içinde gel-gitler yaşamaya başladık.

Bunda yalnız özellikle orta saha, hücum oyuncularımıza fiziksel yük binmesiyle açıklanmayacağı gibi saha içinde zihinsel olarak da Letonya'yı hafife almış bir milli takım görüntüsü vardı. Oyuna istediğimiz hızı veremediğimiz gibi çabuk oynayamadık, topa ritim veremedik, çok çabuk yön değiştiremedik. Bununla beraber hücum kanadımız daha çok sağ taraf oldu. Halbuki Caner; iki santrforlu Burak ve Kenan'la başladığımız oyunda daha fazla orta yapsın diye tercih edilmişti. Hücuma çıkamadığı gibi Caner; yenilen bir ve ikinci golde de pozisyon alma ve yerleşim hatası da yaptı.