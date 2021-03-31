Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika milli takım haberleri | Hollandalı yıldızlardan Türkiye Letonya maçı yorumu!

Son dakika milli takım haberleri | Hollandalı yıldızlardan Türkiye maçı yorumu!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda mücadele eden 'mız ile 3-3 berabere kaldı. Grubun diğer maçında 'ı 7-0 ile geçen Hollanda'da yıldız futbolcular , ve maçın ardından Türkiye Letonya beraberliğini yorumladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:04
Son dakika milli takım haberleri | Hollandalı yıldızlardan Türkiye Letonya maçı yorumu!
A Milli Takımımızın karşısında 3-3'lük skorla yaşadığı sürpriz puan kaybı, 'nde grubumuzda yer alan Hollanda'da büyük sevinçle karşılandı.

oyuncuları , ve , Cebelitarık'ı 7-0 yendikleri maçın sonrasında A Milli Takımımızın beraberliğine değindi.

Frenkie de Jong, maç sonu "Türkiye'nin beraberliği alabileceğimiz en güzel haberdi." ifadelerini kullanırken, Memphis Depay, "Milli arayı iyi kapatıyoruz, Türkiye'nin Letonya karşısında aldığı sonucun da bunda büyük payı var. Artık daha iyi bir pozisyondayız." dedi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BONUS OLDU"

'da oynayan yıldız oyuncu Georginio Wijnaldum ise, "Türkiye'nin Letonya karşısındaki beraberliği bizim için büyük bir bonus oldu. Artık kendi işimizi halletmeli ve kalan maçlarımızı kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.

, 'nda 3 maç sonunda 7 puanla zirvede yer alırken, Hollanda, ve 'in 6'şar puanı bulunuyor.
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