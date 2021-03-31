Millilere yol kazası

Türk Milli Takımı Şenol Güneş önderliğinde müthiş serisini sürdürmeye çok yakındı. Milliler, 2022 Dünya Kupası elemelerine müthiş bir giriş yapmıştı. Galayı Hollanda'yı 4-2 yenerek yapan ay-yıldızlılar ardından da Haaland ve Sörloth'lu Norveç'i deplasmanda 3-0'lık skorla darmadağın etmişti. Milliler dün de bize her dönem 'kabus' olan Letonya ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 'kaymak' gibi zemininde oynanan mücadeleye fırtına gibi başladık. Gizli kahraman Kenan Karaman'ın müthiş golüyle 1-0 öne geçtik.

HALA ZİRVEDEYİZ

Milliler, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kaydettiği golle 2-0'ı yakaladı. Ancak daha bu golün sevincini yaşarken Savalnieks farkı 1'e indirdi: 2-1. 52'de Mert Müldür'ün düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Burak Yılmaz ağlarla buluşturdu: 3-1. Bir kez daha 2 farkı koruyamadık. 57'de Uldrisis filelerimizi sarstı. Letonya 79'da İkaunieks ile 3-3'ü buldu. Kalan bölümde baskımız galibiyet getirmedi. 97 yıllık Letonya kabusumuz devam etti. 'Yol kazası' sayılan beraberliğe rağmen liderliğimizi koruduk.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0 kazandığımız Norveç mücadelesi 11'inden 2 ismi değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı Umut Meraş ve Kaan Ayhan'ın yerine Ozan Kabak ile Caner Erkin'e şans tanıdı. Başarılı teknik adam ofansta değişiklik yapmadı. Hücum hattıKenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan oluştu.

KRAL BURAK ŞOV SÜRÜYOR

Türk Milli Takımı'nın Letonya ile berabere kaldığı gecede Burak Yılmaz yine sahne almayı başardı. 35 yaşında kariyerinin sonuna doğru ilerlerken 'Kral' lakaplı süper yıldız gençlere taş çıkarmayı sürdürüyor. Hollanda maçında hat-trick yapan tecrübeli futbolcu dün de Letonya'yı boş geçmedi. Mert Müldür'ün kazandırdığı penaltıda meşin yuvarlağın başına geçen Burak Yılmaz kendine has yürüşüyü sonrası klas bir vuruşla fileleri havalandırdı. 35'lik yıldız böylece gruptaki 3. resmi maçta 4. golünü kaydetmiş oldu. Burak Yılmaz sadece golleri değil ikili mücadelelerdeki başarısıyla da dün geceye damga vurdu.

MAESTRO OKAY

Milli Takımımızın Letonya'ya takıldığı mücadelede Okay Yokuşlu yine başarılı bir performans sergiledi. Orta sahada yine ağırlığını ortaya koyan 27 yaşındaki futbolcu hem Letonya ataklarını kesti hem de Milli Takımımızın hücumlarını yönlendirdi. Ancak Okay'ın bu etkili oyunu 3 puanı getirmedi. Milli futbolcu stadı üzgün şekilde terk etti.

TARİH TERSE DÖNMEDİ

Türkiye'nın tarihinde 96 yıldır galibiyet sayısı, mağlubiyetin her zaman gerisindeydi. Hollanda ve Norveç zaferleriyle 224- 224'te eşitlenmişti. Dün Letonya karşısında 225. galibiyete çok yakındık. Ancak 2 farkı koruyamadık ve yine olmadı.