İnce gördü!

Grubun ilk maçında Hollanda'ya muhteşem bir gol atan Hakan Çalhanoğlu, dün gece de yaptı yapacağını... Tecrübeli futbolcu 33. dakikada attığı golle Milli Takımımızı 2-0 öne geçirirken, attığı golle gözlerin pasını sildi. Caner'in sağdan kullandığı kornerde savunmanın kafayla ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine muhteşem bir şut çıkaran Hakan Çalhanoğlu topu köşeden ağlarla buluşturdu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, gol dışında performansıyla da büyük beğeni topladı. Hakan, hem hücum hem savunmada elinden geleni fazlasıyla yaptı.

EN ÇOK GOL ATAN İSİM!

Sahada basmadık yer bırakmayan gurbetçi, zaferin mimarlarından oldu. Milli futbolcu ayrıca eleme grubundaki 2. golünü atarken, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 55. maçta 13. kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Hakan, Milli Takımlar formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu. 7. kez ceza sahasından gol bulan Hakan, daha önce Hollanda, Arnavutluk, Hırvatistan, Avusturya, Bulgaristan ve Lüksemburg'u vurmuştu.

YİNE KAZANACAĞIZ

Hakan Çalhanoğlu, beraberlikten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Milli futbolcu, "İlk yarı çok iyi mücadele ettik. İkinci devre biraz düştük, rakibimiz de bunu değerlendirdi. Eylül ayındaki maçlarda kazanma serimizi sürdüreceğiz" dedi.