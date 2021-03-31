Başkan morali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı mücadeleyi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda izledi. Hollanda karşısında elde edilen 4-2'lik galibiyet ve 3-0'lık Norveç zaferinden sonra A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile telefonla görüşüp takımı kutlayan Başkan Erdoğan, dünkü Letonya maçını tribünden takip etti. Erdoğan'ı Erdoğan'ı stadyuma gelişinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı.
SOYUNMA ODASINA DA İNDİ
Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen protokol tribününde mücadeleyi izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlar Varank ve Kasapoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süre önde götürdüğümüz maçta 3-3 berabere kalmamıza rağmen eleme grubunda 3 maçta 7 puan toplayan A Milli Takımımız'ı kutladı.
KASAPOĞLU'NDAN FORMA HEDİYESİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, dünkü maç öncesi Erdoğan'a adının yazılı olduğu 10 numaralı formayı hediye etti. Kaptan Burak Yılmaz, Hollanda ve Norveç karşılaşmaları sonrası kendilerini tebrik için arayan Başkan Erdoğan'ı maça davet etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı mücadeleyi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda izledi. Hollanda karşısında elde edilen 4-2'lik galibiyet ve 3-0'lık Norveç zaferinden sonra A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile telefonla görüşüp takımı kutlayan Başkan Erdoğan, dünkü Letonya maçını tribünden takip etti. Erdoğan'ı Erdoğan'ı stadyuma gelişinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı.