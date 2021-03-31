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Başkan morali

Hollanda ve Norveç zaferlerinden sonra ’ı telefonla tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mücadelesini statta izledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:40 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Başkan morali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ın ile oynadığı mücadeleyi 'nda izledi. Hollanda karşısında elde edilen 4-2'lik galibiyet ve 3-0'lık Norveç zaferinden sonra A Milli Takım Teknik Direktörü ile telefonla görüşüp takımı kutlayan Başkan Erdoğan, dünkü Letonya maçını tribünden takip etti. Erdoğan'ı Erdoğan'ı stadyuma gelişinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı karşıladı.

SOYUNMA ODASINA DA İNDİ

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen protokol tribününde mücadeleyi izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlar Varank ve Kasapoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı , Başkanı ve Başkanı , Başkanı ve Spor Genel Müdürü eşlik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süre önde götürdüğümüz maçta 3-3 berabere kalmamıza rağmen eleme grubunda 3 maçta 7 puan toplayan 'ı kutladı.

KASAPOĞLU'NDAN FORMA HEDİYESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, dünkü maç öncesi Erdoğan'a adının yazılı olduğu 10 numaralı formayı hediye etti. Kaptan , Hollanda ve Norveç karşılaşmaları sonrası kendilerini tebrik için arayan Başkan Erdoğan'ı maça davet etmişti.


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