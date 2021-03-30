Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Letonya maçı 30 Mart Salı günü saat 21:45'ten itibaren TRT 1 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak.

Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.





TÜRKİYE - LETONYA MAÇI 11'LERİ

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ozan Kabak, Caner Erkin, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

LETONYA: Steinbors, Oss, Cernomordijs, Jurkovskis, Fjodorovs, Emsis, Tobers, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis

TÜRKİYE İLK VE TEK GALİBİYETİNİ 1924'TE ALDI

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

MİLLİ TAKIM'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Dünya Kupası Eleme mücadelesinde Letonya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleşti.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda gruptaki üçüncü maçında Letonya'yı ağırlayan A Milli Takım'da ilk 11'de 2 değişiklik yaşandı. Kaan Ayhan yerine ilk 11'de Ozan Kabak'a şans veren Teknik Direktör Şenol Güneş, sol bekte de Umut Meraş'ın yerine Caner Erkin'i sahaya sürdü. Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan da kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı. A Milli Takım, Letonya karşısına şu 11'le çıktı:

"Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz."

BAŞKAN ERDOĞAN DA MAÇI STATTA İZLEDİ

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Başkan Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Başkan Erdoğan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

KADROYA DÜN DAHİL EDİLEN ÜÇ İSİM YEDEKLER ARASINDA YER ALDI

A Milli Takım kadrosuna dün dahil edilen üç oyuncu yedekler arasında yer aldı.

A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan, Şenol Güneş'ten forma şansı bekledi.